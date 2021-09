Le professeur Didier Raoult quittera l'IHU de Marseille à l'été 2022

Les six membres fondateurs de l'IHU Méditerranée et la présidente de l'Institut dirigé par Didier Raoult se sont mis d'accord ce vendredi sur le recrutement d'un successeur au professeur controversé. Il sera désigné au plus tard le 30 juin 2022.