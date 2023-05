Le professeur rouennais Alain Cribier élu membre Honoris Causa de l'Académie nationale de médecine

Il vient de rejoindre le club très fermé des membres Honoris Causa de l'Académie nationale de médecine , le professeur de cardiologie rouennais Alain Cribier se dit "très honoré". "Je rejoins des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration". Cinq médecins l'ont précédé pour cette haute distinction, trois d'entre eux ont été ensuite lauréats du Prix Nobel de médecine.

ⓘ Publicité

Mais Alain Cribier dit ne pas y penser. "D'autres y pensent. Je sais que des dossiers ont été envoyés au jury du Nobel mais c'est une espèce de rêve inaccessible" sourit le professeur.

Ces distinctions récompensent son invention qui a sauvé la vie de millions de patients : le TAVI, une sorte de valve cardiaque artificielle. Il y a 20 ans, il a développé ce projet et aujourd'hui "cela permet à une personne d'avoir une valve remplacée en une demi-heure" et d'être sur pieds dans les heures qui suivent. Auparavant, il fallait une chirurgie lourde pour soigner et changer une valve cardiaque. Le Tavi "est absolument indolore. Et une fois que la valve est en place, le patient est réellement guéri sans aucune rééducation fonctionnelle".

Aujourd'hui, ce TAVI est utilisé partout dans le monde même dans des pays où les moyens médicaux sont faibles.

Un message pour les jeunes chercheurs

Mais avant d'être développé et reconnu, le chemin du TAVI et du professeur Cribier ont été semés d'embûches. Quand il a présenté son idée, on lui a répondu "que c'était l'idée la plus stupide jamais soumise" se souvient-il.

Son message à destination des jeunes est simple : "il faut croire en soi. Le mot clef c'est la persévérance, ne jamais se décourager et s'entourer d'une équipe compréhensive et qui soutient. Cela été le cas à Rouen" tient à souligner avec émotion le professeur rouennais.

loading