Le professeur tourangeau Denis Guilloteau honoré par l'Académie Nationale de Pharmacie

Il sera distingué le 20 décembre prochain à Paris. C'est un expert des applications cliniques des médicaments radiopharmaceutiques.

Le Professeur Denis Guilloteau, directeur de l'unité mixte de recherche Inserm U930 Imagerie & Cerveau Université de Tours et praticien-hospitalier au CHRU de Tours, se verra décerner le Prix d'Honneur 2017 de l'Académie Nationale de Pharmacie à Paris le 20 décembre prochain. Il est spécialisé dans l'exploration du cerveau et le diagnostic des maladies comme Parkinson ou Alzheimer.

Après avoir étudié la pharmacie à Tours et sa spécialisation à l'Institut National des Sciences et Techniques du Nucléaire à Saclay, le Professeur Denis Guilloteau devient chef du service de médecine nucléaire in-vitro au CHRU Bretonneau de Tours en 2007.

Ce brillant professeur est également un chercheur dans l'âme. En effet, le Pr. Denis Guilloteau s'est activement investi dans la recherche biomédicale au sein de l'unité de recherche Imagerie et Cerveau qu'il dirige depuis 2004. Il est alors un expert internationalement reconnu dans le développement et les applications cliniques des médicaments radiopharmaceutiques pour l'exploration du cerveau au cours du développement cérébral normal et pathologique (maladies de Parkinson et d'Alzheimer) - Le CHRU de Tours