Le projet de l'hôpital/Ephad de Buis-les-Baronnies enfin débloqué?

Le projet de rénovation de l'hôpital/Ephad de Buis-les-Baronnies (Drôme) est au point mort depuis 5 ans faute de financement. Mais le Département de la Drôme et l'Agence Régionale de Santé ont revu leur participation à la hausse et un nouveau chiffrage du projet va être réalisé.

D'après les dernières estimations, le projet de rénovation coûterait 21 millions d'euros. Mais le Conseil Départemental de la Drôme et l'Agence Régionale de Santé ont refait un tour de table.

Le Département mettait jusqu'ici 1 365 000 euros sur la table, il augmente à 1 500 000 euros. L'ARS passe de son côté à 2 millions. Le prix journée pour les résidents de l'Ephad va augmenter, de manière raisonnée et progressive nous dit-on. Et le projet de rénovation va être revu explique Patrick Labaune, le président du Département.

Le prix exhorbitant de la première étude était complétement irréel, exageré. Tout le monde voit qu'il faut recalibrer le montant. Patrick Labaune.

L'hôpital va pouvoir empunter une somme plus importante, plus que la moitié du montant des travaux, ce qui est normalement la règle. Mais son collectif de défense demandait 4 millions au Département, 4 millions à l'Etat. On en est loin. "C'est bien ce qui m'inquiète", réagit Jean-Pierre Buix, le président du collectif de défense. Il va étudier de près le projet qu'il ne veut pas au rabais.

C'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts de faim parce qu'ils avaient refusé un croûton. Mais nous, on ne veut pas un croûton, on veut un plat de résistance pour cet hôpital. On veut qu'on fasse le maximum parce qu'on va construire pour 30 ou 50 ans. Les gens ont le droit de vivre ou de mourir dignement dans nos hôpitaux.

Aucun calendrier n'est annoncé à ce jour pour la rénovation de l'hôpital/Ephad de Buis-les-Baronnies.