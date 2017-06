Rendre obligatoire plus de vaccins est plutôt bien accueilli dans l'Yonne

La nouvelle ministre de la Santé Agnès Buzyn a relancé un débat sensible en annonçant vendredi qu'elle réfléchissait à rendre "obligatoires pour une durée limitée" onze vaccins pour enfants.

Aujourd'hui seuls trois vaccins infantiles sont obligatoires: diphtérie, tétanos et poliomyélite. La Ministre souhaite rendre obligatoire les huit autres vaccins recommandés dont celui de la rougeole. de la rubéole ou de l'hépatite B. Une décision attendue par les professionnels de santé comme Lucian Marty , pédiatre à Auxerre. Il se bat contre la réticence de certains parents à faire les vaccinations recommandées: " C'est une bonne idée. il y a une recrudescence de ce type de maladie du fait d'une très mauvaise couverture vaccinale"

Selon une étude publiée en octobre dernier ( pour le compte des industries pharmaceutiques) 69% des personnes interrogées seulement font confiance aux vaccins .

Ne pas faire vacciner son enfant expose à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Elodie maman de 4 enfants voit plutôt d'un bon œil cette nouvelle obligation:" _c'est mieux pour nos petits ,ça leur évitera des maladies"

Même chose pour Christine:" Mes 2 enfants sont à jour pour leur vaccin obligatoire"

La rougeole a causé la mort de 10 enfants depuis 2008

La rougeole revient en France.189 cas ont été déclarés en France depuis le début de l’année, c' est 4 fois plus que l' an passé . Une maladie infantile aux conséquences parfois dramatiques explique encore Lucian Marty pédiatre a Auxerre: "C'est une maladie virale qui peut se compliquer, avec de graves séquelles à long terme dont on peut décéder"

Aujourd'hui seulement 75% des enfants sont vaccinés contre la rougeole , la coqueluche ou l hépatite B par exemple alors qu'ils devraient être 95% pour éviter toute épidémie.

Le reportage d'isabelle Rose