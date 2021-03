Le protocole assoupli dans les Ehpad, un "laboratoire de ce que pourrait être le pays dans les prochains mois"

Le retour à une certaine liberté dans les Ehpad : c'est la promesse du nouveau protocole sanitaire entré officiellement en vigueur samedi 13 mars. Les personnes âgées vaccinées peuvent se rendre chez leurs proches, celles n'ayant pas reçu le vaccin également, à condition d'être testées et d'observer une période de quarantaine à leur retour. Sur le terrain, le protocole n'est cependant pas applicable immédiatement. "On a reçu les contenus vendredi 12 mars après 21 heures" raconte Manon Maillet, responsable du pôle Ehpad - CCAS de Poitiers, qui gère deux établissements. Trop tard pour une mise en place dès le lendemain.

Le maître mot, c'est la prudence, même si on comprend l'empressement des familles

Les équipes des Ehpad se sont réunies, ont analysé le protocole tout le week-end et le lundi, poursuit Manon Maillet, pour une mise en place "dès ce mardi 16 avec notamment le retour des visites en chambre." Il fallait au moins ce laps de temps pour se réorganiser mais aussi prévenir les familles et leur explique que le protocole assoupli ne voulait pas dire la fin des gestes barrières. "On retrouve de la liberté mais attention, il faut que les familles aient en tête que si le virus rentre dans l'Ehpad, malgré la vaccination des résidents, c'est retour à la case départ avec un système plus strict (...) le maître mot, c'est la prudence, même si on comprend l'empressement des familles."

Manon Maillet : "Un travail d'équipe pluridisciplinaire" Copier

Les visites en chambre à nouveau autorisées, mais avec une aération de la pièce, des masques, du gel. Les visites se font d'ailleurs toujours sur rendez-vous dans les deux Ehpad gérés par Manon Maillet. Dans d'autres, le protocole sera mis en place jeudi, vendredi... les établissements de la Vienne prennent le temps, certains nous confient être échaudés par la situation sanitaire toujours préoccupante dans le pays. Une crainte que comprend très bien Manon Maillet : "On a tous envie de rouvrir mais on a tous, honnêtement, des appréhensions. Le risque, il est toujours là."

Les Ehpad, "laboratoire de ce que pourrait être le pays" ?

L'assouplissement du protocole dans les Ehpad, un véritable test grandeur nature avant, dans quelques mois, un assouplissement des règles sanitaires dans toute la société ? Eric Angelo Bellini, directeur de l'Ehpad "Les Rousselières" à Pleumartin, dans la Vienne, veut le croire. "Nous avons eu, les résidents et personnels, le privilège d'être vaccinés prioritairement. Du coup, c'est à nous d'expérimenter ce que va être, à mon sens, la vie sociale et collective (...) dans quelques mois, à l'été."

Eric Angelo Bellini : "Il faut trouver un équilibre" Copier

Preuve de cette liberté retrouvée dans les Ehpad : aux "Rousselières", un concert va être proposé aux résidents le 23 mars. "Plus d'un an après le dernier spectacle dans l'établissement" souligne Eric Angelo Bellini.