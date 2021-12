Covid-19 : le protocole sanitaire ne sera pas durci pour les fêtes dans les Ehpad de Vaucluse

"Il n'y aura pas de grand changement des protocoles dans les Ehpad pour les fêtes de fin d'années", assure Stéphane Denie-Gabillot, le représentant de l'Association des directeurs au service des personnes âgées en Vaucluse, invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin, alors que la cinquième vague de l'épidémie de Covid continue de progresser dans le département. Selon lui, 93% des résidents ont à ce jour reçu leur dose de rappel du vaccin.

France Bleu Vaucluse : Vous êtes aussi le directeur de deux Ehpads à Sainte-Cécile-les-Vignes et Sablet. Quelle est la situation dans vos établissements et dans les établissements de Vaucluse à quelques jours de Noël ?

Stéphane Denie-Gabillot : La situation est plutôt sereine. Nous sommes vigilants, mais il n'y a pas de grands clusters dans les Ehpads de Vaucluse. Nous avons un établissement dans lequel un personnel est contaminé, donc il y a une déclaration en cours sur le site de Santé publique France. La vigilance est de mise, mais la situation est plutôt stable.

Quel est l'état d'esprit des résidents avec cette cinquième vague ?

Ils se sont plutôt habitués. Il n'y a pas de restrictions ni aux sorties, ni aux entrées ou aux visites dans l'établissement. Les animations ont lieu de façon tout à fait normale. Les festivités de Noël ont été un peu modifiées. Par exemple, les enfants du personnel n'ont pas été invités pour les arbres de Noël à l'intérieur des structures. Mais comme dans la vie normale, malheureusement, les personnes âgées en établissement se sont habituées à cette situation épidémique.

Les protocoles sanitaires vont-ils changer pour les fêtes de fin d'année ?

Non, nous sommes toujours sous le protocole d'août 2021. On attend peut-être des consignes pour aménager un petit peu nos procédures internes, mais il n'y aura pas de grands changements. À titre d'exemple, les visites pendant la période de Noël sont toujours autorisées dans les Ehpad. Les sorties pourront également se faire même si on ne les encourage pas nécessairement. Mais elles sont tout à fait autorisées.

Et le pass sanitaire reste obligatoire pour rentrer dans les établissements pour venir voir un proche...

Exactement. On a été très vigilants à la mise en place du pass sanitaire. On a toujours les mêmes visites. C'est toujours les mêmes familles qui viennent. On a réussi à bien les connaître, mais là, on va être un peu plus vigilants à cause de cette nouvelle règle sur les pass sanitaires qui peuvent être suspendus pour ceux qui ont plus de 65 ans et qui n'ont pas fait leur dose de rappel.

Et concernant la campagne de vaccination des résidents ?

On estime que 93% des résidents ont aujourd'hui reçu leur troisième dose de vaccin, mais le chiffre évolue tous les jours, surtout qu'on avait une grosse opération de vaccination hier dans une des structures. Donc les chiffres évoluent un peu tous les jours mais on est globalement entre 90% et 95% de résidents vaccinés. Cette troisième dose est plutôt bien accueillie : seuls ceux qui s'étaient opposés aux deux premières doses s'opposent encore à la troisième.

Comment faire pour convaincre ces quelques résidents encore réticents ?

On cite des exemples, malheureusement, on a tous des exemples autour de nous de gens non vaccinés qui sont atteints de la maladie. On sait que ces personnes-là sont plus gravement touchés. C'est le principal argument qu'on avance en réticences.

Avez-vous aussi des personnels réticents à la vaccination ?

Tous les agents qui exerçent actuellement sont vaccinés. Certains établissements ont été obligés d'écarter du personnel à la date du 15 octobre. Dans l'un de mes deux établissements, il y a quelques agents qui ne sont pas vaccinés, mais ils sont en arrêt maladie parce que depuis, depuis trois ou quatre mois, tous les agents qui exercent réellement dans les établissements sont à jour.

Ça pose des problèmes de personnel ?

Il y a des tensions, notamment sur le poste d'infirmières diplômées d'État, comme il en manque partout à l'hôpital, dans le secteur libéral, à domicile. Avec cette obligation vaccinale, seuls 2% ou 3% de l'effectif sont concernés, mais ça suffit pour engendrer des tensions supplémentaires de recrutement, surtout sur le poste des infirmières diplômés d'État.

Est ce que vous ressentez une certaine lassitude des personnels, comme on peut l'entendre dans les hôpitaux ?

Oui, je vous rappelle que pendant toute l'année 2018 et 2019, il y a eu de forts mouvements de grève. Il y avait un fort mécontentement dans les Ehpad. La crise est venue rajouter de la fatigue. Les organisations syndicales ont rangé les armes et on s'est tous mis en ordre de bataille contre l'épidémie de Covid. On attendait beaucoup de la grande loi sur l'autonomie qui nous avait annoncé en début de quinquennat et qui devait être portée par Agnès Buzyn. Malheureusement, on a appris il y a quelques mois qu'il n'y aurait pas grand chose à autonomie. Le personnel est un peu à bout de souffle, mais on se bat et la motivation est toujours là.