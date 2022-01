Le PS responsable aussi de la crise à l'hôpital ? Anne Hidalgo pas venue en Mayenne pour battre sa coulpe

La visite d'Anne Hidalgo en Mayenne s'est déroulée quelques heures seulement après les annonces du gouvernement pour les hôpitaux de Laval et de Mayenne. De massifs investissements seront réalisés pour la restructuration et la modernisation de ces deux établissements en grande souffrance. La candidate PS à l'élection présidentielle a rencontré des soignants et des usagers devant le centre hospitalier de Laval.

Si elle est élue en avril prochain, elle entend réparer les erreurs commises lors du quinquennat d'Emmanuel Macron. Anne Hidalgo a rappelé que plus de 5.000 lits ont été fermés ces cinq dernières années. La crise à l'hôpital ne date pas de 2017. Cela fait des dizaines d'années que le personnel se bat contre les politiques de santé menées par des gouvernements de droite comme de gauche.

ECOUTEZ - Anne Hidalgo : "là le bilan c'est celui d'Emmanuel Macron, pas celui de François Hollande" Copier

Le PS autant responsable que l'actuel locataire de l'Elysée ? La maire de Paris botte en touche et renvoie au bilan du Président de la République : "Je pense qu'il y a ce libéralisme, cette idée qu'il fallait que les services publics soient aussi rentables, une idée d'hôpital-entreprise qui n'est pas née au PS mais à droite quand Xavier Bertrand était ministre de la Santé. Elle n'a pas été remise en question complétement. Cette situation n'est plus soutenable et elle a été aggravée pendant ce quinquennat. Je ne vais pas être là pour battre ma coulpe, je viens apporter une autre proposition qui tient compte ce qu'on a fait de bien et de moins bien dans le passé. Là, le bilan c'est celui d'Emmanuel Macron, pas celui de François Hollande."