Le puy-de-dôme manque de sang

Puy-de-Dôme, France

Depuis septembre, les donneurs boudent les collectes du don du sang. Dans le Puy-de-Dôme il manque l'équivalent de 14 jours. C'est une habitude en cette période de fêtes, les donneurs n'ont pas la tête à se déplacer pour faire un don. Cette année particulièrement, en plus des fêtes, les manifestations des étudiants et les blocages routiers des gilets jaunes ont annulé les collectes où dissuadé les donneurs de prendre la route. Il y a aussi les virus : grippe, gastro, qui empêchent de donner son sang. "Il y a toujours les malades et de plus en plus de besoins. Même avec la promotion faite par les associations il y a moins de donneurs" regrette Monique Gire présidente de l'union départemental des donneurs de sang du Puy-de-Dôme.

"Les malades, pour eux, ce ne sont pas les fêtes" — Monique Gire

Bien qu'il y ait moins de donneurs dans les points de collectes itinérants, les dons restent plutôt réguliers sur le site de l'Etablissement Francais du Sang. "_Il n'y a pas de période pour qu'un malade ait besoin de sang_. Mais pendant les vacances, c'est toujours compliqué. On a du mal a avoir un approvisionnement régulier" regrette Monique Gire. Toutes les régions sont régulés en fonction des besoins, il serait donc étonnant que l'EFS ne puisse pas fournir de sang. Comme le résume Karen, une donneuse venue pour la première fois "Il y a pleins de vie à sauver donc la question ne se pose pas". Vous pouvez retrouvez toutes les informations et points de collecte sur le site de l'EFS.