Le Puy-en-Velay : l'accès aux urgences de l'hôpital Emile-Roux à nouveau restreint faute de personnel

Comme lors de la nuit du réveillon de Noël 2022 , l'accès aux urgences du centre hospitalier Emile-Roux (CHER), au Puy-en-Velay va devoir être restreint pour deux nuits : celles du dimanche 16 au lundi 17 et du lundi 17 au mardi 18 avril, de 17h30 à 7h30,

La direction de l'hôpital ponot explique dans un communiqué ce vendredi que son service d'urgences "connait des tensions fortes en ressources humaines. Ces difficultés sont telles que les leviers habituels comme l’intérim et la réorganisation des services n’ont pas suffi à maintenir l’organisation habituelle".

Ne pas se présenter aux urgences, et appeler le 15

Lors de ces deux nuits, toute personne qui se présentera aux portes des urgences du CHER devra prendre contact avec le centre 15 via un interphone. Mais la direction de l'hôpital demande à la population de ne pas se présenter aux urgences, "afin de continuer à garantir la prise en charge des urgences vitales", et de composer le 15 "qui prodiguera les premiers conseils et orientera l’appelant, en fonction de la situation.

Le CHER précise que la permanence des soins via la régulation libérale au 04 71 04 33 33 reste assurée, et que la maison médicale de garde sera également disponible dimanche 16 avril de 8h à minuit et lundi 17 avril de 20h à minuit.