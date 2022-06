Le Puy-en-Velay : les urgences de l'hôpital Emile Roux se préparent à filtrer les patients la nuit en août

Les urgences de l'hôpital Emile Roux du Puy-en-Velay pourraient bien filtrer les patients la nuit en août. C'est ce qui risque d'arriver faute de personnel médical suffisant pendant les congés d'été. Une course contre la montre pour trouver des remplaçants selon le directeur de l'hôpital, Jean-Marie Bolliet, qui souhaite rester confiant. "Nous avons tous les jours des médecins qui se proposent pour les nuits qu'il nous manque", explique-t-il.

"On œuvre à faire en sorte d'appeler les médecins correspondants du Samu, poursuit le directeur, les intérimaires aussi qui voudraient venir travailler à l'hôpital au tarif que nous avons imposé, et qui est déjà très profitable pour eux." 1600 euros pour 24 heures d'intervention, c'est le plafond que s'est fixé cet hôpital pour des raisons budgétaires. Mais pas facile d'attirer les intérimaires quand d'autres établissements proposent jusqu'à 3500 euros. "C'est un système malsain qui n'est géré que par l'argent", tranche le docteur Marc Bouillet, président de la Commission Médicale d'Etablissement. "On a des intérimaires qui prennent deux ou trois gardes le même jour à des endroits différents et qui, au dernier moment, essaient de prendre la garde la mieux rémunérée."

"Il faut davantage de formation de médecins"

L'alternative, c'est de pousser les patients à passer par la médecine de ville quand il n'y a pas d'urgence vitale. Mais ça ne ferait que déplacer le problème, d'après Marc Bouillet. "Un médecin de ville, en Haute-Loire, gère en moyenne 1500 patients par an, ce qui est très au-dessus des seuils nationaux", explique-t-il. "Ce qu'il faut c'est plus de médecin de ville. Ce qui veut dire qu'il faut davantage de formation de médecins qui vont se répartir sur le territoire de façon harmonieuse". Un problème qui ne sera pas résolu à court terme selon lui.

En attendant, même en cas de filtrage à l'hôpital en août, il sera bien sûr possible d'appeler le Samu en composant le 15.