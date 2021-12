Le témoignage de Sarah à Limoges : elle a découvert sa séropositivité il y a 20 ans

C'est en 2002, il y a presque 20 ans que Sarah, une habitante de Limoges a découvert sa séropositivité que lui a transmis son ancien compagnon. Mère de trois enfants elle explique que le monde s'est alors écroulé. "C'était un véritable choc, je l'ai dit à mes enfants et mon aîné l'a très mal pris surtout que les médecins me donnaient 6 mois à vivre" explique Sarah qui ajoute "Je suis une survivante". Mais depuis ce jour sa vie est complètement bouleversée.

"Je l'ai dit à mes amis, je ne les ai jamais revus" - témoigne Sarah

Aujourd'hui âgée de 60 ans Sarah n'a jamais pu retravailler et ce n'est pas son seul regret car certes il lui reste ses enfants mais ses amis lui ont tourné le dos. "Il ne faut rien dire car quand je l'ai dit à mes amis ils sont partis, je ne les ai jamais revus... je n'ai plus personne" confie t-elle avec aujourd'hui encore une immense tristesse. Sa consolation ce sont ses enfants et petits enfants. Une jeune génération à qui elle s'adresse aujourd'hui. "Ils doivent continuer à se protéger malheureusement on ne parle presque plus du SIDA".

Le Sida occulté par l'épidémie de Covid

Sarah suit un traitement, elle est prise en charge au CHU de Limoges. Elle reconnait que le traitement s'est amélioré. "Avant j'avais des hallucinations, je faisais des cauchemars mais aujourd'hui avec le nouveau traitement je n'ai plus d'effets secondaires" explique t-elle tout en reconnaissant qu'elle reste très fatiguée "On ne peut pas guérir de ça, on ne peut que se soigner" et ce qu'elle voudrait c'est qu'il y ait enfin un vaccin. Pas pour elle c'est trop tard dit-elle mais pour les jeunes. "Malheureusement on ne parle que du vaccin contre le Covid, il n'y a que ça... et pour le Sida ce n'est plus comme avant, on n'en parle plus. Avant il y avait la publicité pour les préservatifs, aujourd'hui il n'y a plus rien" déplore encore Sarah. Et elle espère que cette journée mondiale de lutte contre le Sida va relancer le dépistage qui a beaucoup diminué depuis le début de la crise sanitaire.