La version étendue du radiotélescope NOEMA inaugurée ce vendredi dans le Dévoluy

Été comme hiver, l'arrivée sur le Plateau de Bure au-dessus de la station haut-alpine de Super Dévoluy, offre un spectacle peu banal : ici, à 2.500 mètres d'altitude, se dressent d'immenses paraboles de 15 mètres de diamètre, tournées vers le ciel - ou plutôt vers les confins de l'univers. Au début de ce millénaire, on en comptait 6. Puis le projet NOEMA (pour NOrthern Extended Millimeter Array) est né, faisant pousser les antennes comme des champignons. Ce vendredi est officiellement inauguré NOEMA dans sa forme la plus aboutie, soit 12 antennes mobiles déployées sur deux rails horizontaux : un "petit" d'environ 400 mètres de long, et un "grand" de 1.700 mètres. En passant ainsi de 6 à 12 paraboles, l'observatoire de l'IRAM (Institut de radioastronomie millimétrique) a en réalité décuplé ses capacités d'observation.

Un radiotélescope virtuel de 1,7 km de diamètre!

"Les 12 antennes n'observent pas chacune dans leur coin, explique Frédéric Gueth, directeur-ajoint de l'IRAM, une structure financée par le CNRS français, l'institut Max-Planck allemand, et l'IGN espagnol. On observe simultanément avec les 12 antennes, rigoureusement la même position dans le ciel - la même étoile ou la même galaxie. Le but du jeu ensuite c'est de combiner les signaux observés par ces 12 antennes pour créer un signal qu'aurait (au conditionnel) observé une antenne unique dont le diamètre aurait la distance entre nos antennes. Si on se met dans une configuration où il y a 1,7 km de distance entre les antennes, eh bien on va simuler ce qu'aurait observé un radiotélescope géant - qui n'existe pas ! - de 1,7 km de diamètre."

L'IRAM pilote l'observatoire du Plateau de Bure © Radio France - Lionel Cariou

Une fois les données, en l'occurence des ondes très haute fréquence, analysées par un supercalculateur, les astronomes de l'IRAM sont capables d'atteindre un niveau de précision extrême dans l'observation d'objets plus ou moins proches. Une centaine de projets d'observation sont pilotés par l'institut dont le siège est à Grenoble. Si les astronomes de l'IRAM mènent leurs propres recherches, ils consacrent aussi une partie de leur temps aux recherches d'autres scientifiques. Car l'IRAM est un prestataire au service de la communauté scientifique internationale. Et NOEMA est le radiotélescope le plus puissant de l'hémisphère Nord.

L'atelier de maintenance des antennes, un immense hangar de plus de 20 mètres de hauteur © Radio France - Lionel Cariou

Une fenêtre sur le passé...

Dans la salle de contrôle du complexe, André Rambaud l'opérateur a pointé les antennes sur 8 galaxies différentes. En cette fin septembre, il se félicite de la clarté de l'atmosphère qui lui assure une bonne visibilité intergalactique. Le groupe qu'il a dans le viseur se situe à une dizaine de milliards d'années-lumières de nous... Les confins de l'univers! _"NOEMA permet aussi d'observer des objets qui se situent très loin dans le temps et même proches du big-bang"_note l'astronome Edwige Chapillon. Le radiotélescope du Plateau de Bure est donc une fenêtre ouverte sur le passé, et observe des événements qui se sont déroulés peu de temps après la formation de l'univers.

... il y a 10 milliards d'années-lumières

"Ce que l'on peut observer dans le domaine de la radioastronomie millimétrique, ce sont des objets froids, explique Frédéric Gueth. Une étoile, c'est chaud évidemment, des milliers de degrés. Mais l'univers regorge également de matières, de gaz, de poussières, extrêmement froids : c'est cela qu'on observe, qu'on étudie, souligne le directeur-ajoint de l'IRAM. Comment se forme une étoile? Avant que l'étoile soit étoile, la matière qui est en train de se condenser est beaucoup plus froide. L'observation va se faire avec NOEMA. Quand une galaxie se forme au tout début de l'univers, idem : il n'y a pas encore tous les mécanismes pour chauffer le gaz, donc la matière est relativement froide. C'est cela que l'on peut observer avec des instruments comme NOEMA."

Village de l'astronomie et portes ouvertes des installations

Ce vendredi, c'est donc l'achèvement du projet NOEMA qui sera inauguré dans la station de Super Dévoluy, en présence des autorités françaises, allemandes et espagnoles. Achèvement... enfin, NOEMA pourra encore grandir. Mais elle a atteint la capacité qu'on lui avait imaginé en 2012. Le grand public pourra participer à l'événement: tout le week-end, les 1er et 2 octobre, un village de l'astronomie sera installé au bas de la station haut-alpine. Pour les plus sportifs, et uniquement si le temps le permet, des portes ouvertes des installations situées sur le Plateau de Bure, mille mètres plus haut (et uniquement accessibles à pied), seront aussi organisées. Il faut s'inscrire au préalable à l'Office de tourisme.