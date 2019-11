Le radon, un gaz naturel nocif présent dans des habitations en Côte-d'Or

Il est invisible, inodore, radioactif, et dangereux car cancérigène. Le radon est un gaz naturel, présent dans l'ouest de la Côte-d'Or. Il remonte du sol et peut s'infiltrer dans les habitations. D'où l'importance de bien aérer les locaux.

Ce 7 novembre est la Journée Européenne du Radon. L'occasion de mettre l'accent sur ce polluant naturel dont il faut savoir se protéger. Le gaz radon est naturellement présent dans les régions granitiques, volcaniques et uranifères. En Côte-d'Or, on le trouve dans le Morvan et dans l'Auxois.

Deuxième cause de cancer du poumon

Vous le le voyez pas, ne le sentez pas, et s'il passe inaperçu, il peut avoir de lourdes conséquences sur la santé, puisque le Centre International de Recherche sur le Cancer l'a classé comme "cancérigène certain" pour le poumon. En France, il serait la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac et devant l'amiante, avec 10% des décès constatés chaque année.

Dans un espace ouvert, il se dilue en petite quantité dans l'atmosphère sans poser de problème. Le souci, c'est quand il s'infiltre dans des maisons mal ventilées, où il peut atteindre de fortes concentrations, comme le rappelle Elise Darlay, du réseau de surveillance de la qualité de l'air ATMO, en Bourgogne-Franche-Comté : "il pénètre dans les maisons par les fissures, les fondations, les sous-sols, les passages de canalisations, les sols poreux. Et nos logements sont des espaces clos, qu'on essaye, notamment en hiver, de calfeutrer. Et donc, le radon continue de remonter et s'accumule".

Pour savoir si votre logement est concerné, vous pouvez faire appel à une société agréée, ou bien vous procurer un dosimètre, à partir d'une trentaine d'euros. Les mesures doivent être effectuées en hiver, quand les fenêtres sont le plus souvent fermées, et sur une période de deux mois, afin de dégager une moyenne significative. Le taux de radon ne doit pas excéder 300 becquerels au mètre cube.

En 2001, de lourds travaux dans des écoles

Le diagnostic n'est pas obligatoire pour les particuliers. En revanche, dans les zones concernées, il est imposé dans les établissements relevant du service public, crèches, établissements scolaires, de santé, centres thermaux, et centres pénitentiaires. En cas de concentration élevée, des travaux sont nécessaires. En 2001, trois écoles côte-d'oriennes avaient été concernées, à Clamerey, Rougemont et Jouey.

Colette Lefèvre, aujourd'hui maire de Jouey, siégeait alors déjà au conseil municipal, elle se souvient des coûteux travaux que la commune avait dû engager en deux phases, pendant les vacances scolaires : "la première tranche de travaux, ça été le sol, parce qu'à l'époque c'était du parquet. Donc tout a été enlevé, décaissé, on a remblayé avec des cailloux, on a posé un film étanche, coulé une dalle et mis du carrelage. La deuxième tranche de travaux, ça a été l'installation d'une ventilation, avec un moteur qui aspire et évacue cet air".

Pour se prémunir des méfaits du radon, une bonne ventilation des locaux est en effet primordiale. On peut aussi faire en sorte d'étanchéifier les fondations. Vous trouverez une boîte à outils avec des conseils et des fiches de travaux sur le site "JURAD-BAT".

La liste des communes concernées par le radon en Côte-d'Or

zone 1 : les communes des zones à potentiel radon faible.

zone 2 : les communes des zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.

zone 3 : les communes des zones à potentiel radon significatif.

Côte-d'Or : tout le département en zone 1, sauf :

- En zone 2 : les communes de Etrochey, Forléans, Pothières, Santosse, Vix

- En zone 3 : les communes de Aisy-sous-Thil, Allerey, Arnay-le-Duc, Aubigny-la-Ronce, Bard-le-Régulier, Bierre-lès-Semur, Blanot, Brazey-en-Morvan, Censerey, Champeau-en-Morvan, Champignolles, Clomot, Courcelles-Frémoy, Courcelles-lès-Semur, Diancey, Dompierre-en-Morvan, Flée, Foissy, Genay, Grenant-lès-Sombernon, Jouey, Juillenay, La Motte-Ternant, La Roche-en-Brenil, Lacanche, Lacour-d'Arcenay, Liernais, Magnien, Maligny, Manlay, Marcheseuil, Ménessaire, Millery, Mimeure, Molinot, Molphey, Montberthault, Montigny-Saint-Barthélemy, Montlay-en-Auxois, Pont-et-Masèene, Précy-sous-Thil, Remilly-en-Montagne, Rouvray, Saint-Andeux, Saint-Didier, Saint-Euphrône, Saint-Germain-de-Modéon, Saint-Martin-de-la-Mer, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Prix-lès-Arnay, Saulieu, Savilly, Semur-en-Auxois, Sincey-lès-Rouvray, Thoisy-la-Berchère, Thoste, Thury, Torcy-et-Pouligny, Toutry, Val-Mont, Vianges, Vic-de-Chassenay, Vic-sous-Thil, Vieux-Château, Viévy, Villargoix, Villiers-en-Morvan, Voudenay.