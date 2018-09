Châteauroux, France

Selon nos infomations, le rapport de la commission d'expertise qui doit statuer de l'avenir de la maternité du Blanc, sera pésenté ce lundi au directoire de l'hôpital de Châteauroux. La présentation sera faite par Sabine Dupont, directrice de l'offre sanitaire à l'Agence Régionale de Santé. Ce rapport sera ensuite présenté aux différentes instances de l'hôpital, comme par exemple le conseil de surveillance. Le directoire est composé de 19 membres, dont 7 votants. La commission d'expertise elle, était composée d'un gynécologue, d'un pédiatre, d'un anesthésite et d'un cadre sage femme qui exercent tous en Ile de France.

Les opposants à la maternité du Blanc eux restent plus que jamais mobilisés. Des opposants très remontés apès avoir appris qu'une agence d'intérim spécialisée avait publié une annonce de recrutement stipulant que l'établissement du Blanc recherchait un gynécologue pour un "centre périnatal" et pas une maternité. Contactée, l'Agence Régionale d'Hospitalisation précise qu'il s'agit d'une "erreur" de l'agence d'intérim. Une "erreur" qui en tout cas arrive au plus mauvais moment et qui risque de mettre un peu plus d'huile sur le feu.