Interpellé ce mardi à l'Assemblée Nationale par le député UDI de la Mayenne Yannick Favennec, le ministre de la Santé a promis que le rapport sur les hôpitaux de Laval et de Mayenne du médiateur, nommé par le gouvernement en octobre, serait rendu public dans les tout prochains jours.

Le rapport sur les hôpitaux de Laval et de Mayenne divulgué dans les prochains jours promet Olivier Véran

Une nouvelle fois, la question de la santé et de la crise de l'hôpital public en Mayenne s'est invitée dans le débat politique à l'Assemblée Nationale. Quelques jours après le rejet d'une loi visant à réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux, le député UDI Yannick Favennec a interpellé le Premier ministre sur ce sujet, lui réclamant au plus vite maintenant le rapport du médiateur, qui était venu dans le département sur ordre de Jean Castex, sur la grande souffrance que traversent les hôpitaux de Laval et de Mayenne. Un rapport qui dort pour l'instant dans les tiroirs des bureaux de Matignon.

Ce n'est pas Jean Castex qui a répondu à Yannick Favennec. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a vanté, pour sa part, les maisons de santé pluridisciplinaires pour lutter contre la désertification médicale, ou encore le développement de la télémédecine, ne croyant pas aux "mesures coercitives". Il a, par ailleurs, promis que le rapport du médiateur serait rendu public très prochainement, "le temps de finaliser l'instruction".