Le RCT permet l'achat d'un casque de réalité virtuelle pour les Urgences pédiatriques de Toulon

Toulon, France

La belle action du Rugby Club Toulonnais ! De janvier à juin 2019, plusieurs joueurs du club ont vendu, sur le site Le Bon Coin, des objets personnels (un short pour Guilhem Guirado, une paire de baskets pour Anthony Belleau, des crampons pour Hugo Bonneval, des gants de golf pour François Trinh-Duc ou encore des mangas pour Mathieu Bastareaud). Ces ventes ont permis de récolter 680€ qui ont été reversés à l'association "Les Petites Frimusses", chargée d'améliorer la prise en charge des enfants qui arrivent aux Urgences pédiatriques de l’Hôpital Sainte-Musse de Toulon. Le chèque remis ce mercredi par Patrice Collazo, le manager général du RCT, permettra d'acheter un casque de réalité virtuelle.

Plage, montagne ou feu d'artifice... l'enfant choisit son environnement

Ces grosses lunettes diffusent des vidéos en 3D. Les enfants peuvent choisir leur environnement : la plage, l'espace, la montagne, un feu d'artifice... Une façon de détourner l'attention des enfants pendant les soins douloureux ou angoissants. Rizlène Barbut, pédiatre aux urgences et présidente de l’association "Les Petites frimusses" affirme que ce casque "aura un impact énorme sur la prise en charge des enfants. Il va nous permettre de faire de la distraction antalgique : pendant un soin douloureux, l'enfant est plongé dans l'environnement qu'il choisit. _Comme il est plus détendu, la la piqûre ou la suture se passe forcément mieux._"

Faire revivre un match du RCT aux enfants hospitalisés ?

Le logiciel, créé par la start-up toulonnaise C2Care, pourrait à terme utiliser le RCT pour apaiser les jeunes supporters hospitalisés. "Nous pourrions faire revivre un match du RCT aux enfants ou demander à des joueurs de leur expliquer le soin qu'ils vont subir" explique Rizlène Barbut. Le manager du Rugby Club Toulonnais n'est pas contre cette idée... mais à une condition : "On va choisir un match que l'on a gagné... et non une défaite... ce sera plus sympa pour les enfants !" plaisante Patrice Collazo.