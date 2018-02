Châteauroux, France

Invitée de France bleu Berry ce lundi matin, la rectrice de l'académie Orléans-Tours, Katia Béguin, annonce le lancement à la rentrée prochaine du programme "Ambition Pacès" dans sept lycées berrichons. Pacès désigne la "Première année commune aux études de santé".

_"_La médecine est l'une des formations où la reproduction sociale est la plus forte, rappelle la rectrice. Et il y a une auto-censure y compris de bons ou très bons bacheliers qui pourraient y prétendre. C'est ce que l'on essaie de contrecarrer, d'autant plus dans des départements comme l'Indre et le Cher, touchés par la désertification médicale".

"Ambition Pacès", une prépa médecine du service public, gratuite

Le programme "Ambition Pacès", lancé conjointement par le rectorat et par l'ARS (Agence régionale de Santé) commencera en classe de première, avec un travail de découverte des métiers de santé et de familiarisation avec les exigences scolaires. Puis en terminale, les élèves auront un programme particulier dispensé en visio-conférence depuis Tours, avec une partie du programme de première année de médecine pour s'approprier les méthodes de travail. Les lycéens qui participeront au programme Ambition Pacès auront aussi un tuteur en troisième ou quatrième année de médecine pour les accompagner.

"C'est une sorte de prépa de service public, gratuite, résume Katia Béguin. Ça doit aussi contrer les prépas privées, très chères, qui limitent aussi les vocations". En Berry, le programme va être lancé dans 7 établissements : à Bourges (3 lycées), Châteauroux (2 lycées), Issoudun (1 lycée) et Vierzon (1 lycée).

À terme, l'ARS veut aussi inciter ces étudiants en médecine berrichons à revenir exercer dans leur région d'origine, l'Indre et le Cher étant particulièrement touchés par la désertification médicale.