Le Relais rose passe par le Cap Corse

A quelques jours d'Octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, les opérations de sensibilisation et de mobilisation se multiplient à Bastia. C'est le cas du Relais rose initié par l'association " Endur'ensemble ". Elle organise le 7 octobre une course de 103 kilomètres qui servira à financer des paniers de soin pour les patientes.

ⓘ Publicité

Cette année encore, la ville de Bastia s'engage activement dans la lutte contre le cancer du sein : " On est là pour les accompagner, promouvoir la santé et surtout la prévention " explique Laura Orsini-Sauli, médecin généraliste et adjointe à la mairie à la santé et au handicap. Encourager les femmes à aller se faire dépister, c'est le message d'Octobre rose.

Mais au-delà de la prévention, l'association va plus loin : après la première étape du dépistage vient celle de l'annonce de la maladie et du traitement. Bien qu'indispensables, "les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie sont lourds et mettent le corps et l'esprit des patientes à rude épreuve". La municipalité salue donc cette " initiative d'envergure " afin de financer la distribution de paniers de soins, des paniers composés de 7 produits non remboursés par la Sécurité sociale dont la valeur avoisine la centaine d'euros.

" On perd nos cheveux, nos sourcils, et parfois notre poitrine. C'est une période terrible pour le corps."

Ces paniers " n'ont aucune autre vocation que d'être une aide concrète ", précise Carole Pistorozzi, vice-présidente de l'association Endur'ensemble. Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2020, elle déplore les prix parfois exorbitants des soins de support, "que toutes les femmes à Bastia ne peuvent pas s'offrir. Des amies se sont retrouvées face au dilemme de se soigner correctement ou de faire plaisir à leurs enfants", confie-t-elle.

Une nécessité absolue pour l'association de fournir une aide suffisante aux patientes donc, face à un cancer qui a la particularité de s'attaquer directement à la féminité : " On perd nos cheveux, nos sourcils, et parfois notre poitrine. C'est une période terrible pour le corps ". Grâce à cet événement qui fait la promotion du sport-santé, la vice-présidente espère distribuer cette année 350 paniers qui correspond au nombre annuel de femmes nouvellement diagnostiquées.

Le sport-santé, une thérapie formidablement efficace

Face à une multitude de cancers et tout autant de traitements différents, les risques de récidive ne sont forcément pas les mêmes. C'est pourquoi Endur'ensemble promeut le sport-santé puisqu'il " permet de protéger, c'est une forme de thérapie, comme pour les cancers hormonaux entre autres ". Une activité physique indispensable dans le traitement de la maladie donc, mais " qui doit se faire au niveau de chacun ", rassure Carole Pistorozzi.

Le départ de la course du Relais rose se fera le 7 octobre au départ de Patrimonio et longera le Cap Corse, avant d'arriver à Bastia. " Même si on a des beaux athlètes corses qui sont capables de le faire ", s'amuse Thierry Pistorozzi, le président de l'association, la volonté de l'association est celle " d'ouvrir le Relais rose à tous ". En ce sens, il sera également possible de se joindre à une Marche rose au cœur de Bastia, qui débutera à 15h le même jour. " C'est un beau parcours, le Cap. Je ne m'en lasse pas, les Corses ne s'en lassent pas… Donc j'espère qu'ils seront encore nombreux à nous rejoindre cette année. "

Charlotte Rousset