Les cigarettes électroniques bientôt remboursées ? "Une fausse bonne idée", selon un pharmacien nancéien

C'est la journée mondiale sans tabac ce mercredi 31 mai. La France compterait 15 millions de fumeurs, dont 12 millions de fumeurs quotidiens, d'après les estimations de l'Assurance Maladie. Pour arrêter de fumer, la cigarette électronique pourrait bientôt être remboursée.

ⓘ Publicité

C'est l'une des pistes évoquées par le ministre de la Santé, François Braun , interrogé sur RTL ce dimanche 28 mai. Il envisage d'ouvrir aux pharmaciens la prescription des vapoteuses, utilisées comme substituts nicotiniques. À Nancy, la proposition est loin de faire l'unanimité.

loading

Les fumeurs divisés sur la question

Depuis deux ans, Antoine est passé à la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Selon lui, le remboursement par la Sécurité Sociale serait une bonne chose. "J'étais un grand fumeur, ça m'a permis de réduire considérablement ma consommation et mon budget", assure-t-il.

Derrière lui, Aurore, vapoteuse à la main, fronce les sourcils. Elle n'est pas du tout du même avis. "Depuis que je l'ai, je n'ai jamais autant fumé, regrette-t-elle. Je fume partout, tout le temps, c'est une extension de ma main, pire que mon téléphone".

L'inquiétude des vendeurs d'e-cigarettes

"C'est une fausse bonne idée, estime également Laurent Allard, gérant de la pharmacie Saint-Sébastien à Nancy. On reste accro à la nicotine parce qu'on continue à en inhaler, sans réduire la consommation, voire même en l'augmentant, certes, on perd les substances nocives de la cigarette mais on a toujours cette problématique d'addiction à la nicotine".

Du côté des vendeurs de cigarettes électroniques, la proposition ne passe pas non plus. "C'est du grand n'importe quoi, s'emporte Moustafa Rassoul, gérant d'I-Klop à Nancy. Si c'est remboursé, nous, on existe plus. Avant de penser à faire de la cigarette électronique un médicament, le ministre devrait se demander quel avenir vont avoir les commerçants en France".

Pour l'instant, rien n'est encore décidé. Le gouvernement doit trancher sur la question à la rentrée, au moment du prochain plan anti-tabac, prévu sur la période 2023-2028. Il envisage également d'interdire la vente de cigarettes jetables, très prisées des jeunes.