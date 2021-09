Coronavirus : le renfort de la vaccination au programme de la rentrée du CHU de Bordeaux

Le ralentissement de la circulation du virus est "très net", selon Yann Bubien. Le taux d'incidence est en baisse en Gironde, 108 pour 100 000 habitants selon Santé Publique France. La baisse concerne "toutes les tranches d'âge". 60 personnes sont hospitalisées dont 31 en réanimation, ce mercredi. Plus de 80% des patients ne sont pas vaccinés ou n'ont pas encore reçu les deux doses.

Pour cette rentrée, il faut tourner la page de la quatrième vague de contamination au coronavirus, continuer de maintenir les gestes barrières, et accélérer encore la vaccination. Ce dernier point est l'objectif principal du centre hospitalier de Bordeaux qui assure en moyenne 1000 vaccinations par jour dans les hôpitaux de Pellegrin et Haut-Lévêque, dont un tiers de 12-17 ans.

Partenariat avec les collèges et lycées

A partir de ce jeudi 9 septembre, le CHU commence à vacciner les scolaires volontaires (entre 12 et 17 ans) de 27 établissements de Bordeaux et Pessac. Des créneaux horaires leur seront réservés. Ils devraient être 4 000 élèves à se présenter, selon les estimations.

Troisième dose pour les plus de 65 ans

Le CHU propose de vacciner les plus de 65 ans, les rendez-vous peuvent être pris en sur le site de l'établissement. Nathalie Salles, la cheffe du pôle de gérontologie clinique, explique que "la priorité est donnée aux personnes vivant en EHPAD et aux personnes suivant des soins de longue durée". Les personnes ciblées ont été vaccinées il y a au moins 8 mois et présentent des risques de réinfection. Le but est d'éviter la création de nouveaux clusters dans les EHPAD. Il y en a "un peu plus de cinquante, en ce moment, en Nouvelle-Aquitaine", selon Nathalie Salles.

Vaccination obligatoire pour les soignants

A compter du mercredi 15 septembre, le personnel soignant devra avoir entamé un schéma vaccinal (au moins une dose de vaccin) sous peine d'être suspendu. Ce qui n'inquiète pas vraiment le directeur général du CHU de Bordeaux, Yann Bubien : "la majorité de notre personnel a entamé la procédure". Plus de 75% des professionnels ont reçu les deux doses du vaccins. Les récalcitrants sont entre "100 et 200", ce qui ne posera pas de problème d'organisation, selon Yann Bubien, puisque l'ensemble du personnel représente 1400 employé