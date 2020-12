Le représentant du syndicat de médecins MG France dans le Cher pour la vaccination mais sans précipitation

Pour Olivier Ferrand, représentant du syndicat de Médecins MG France dans le Cher, la stratégie annoncée par la Haute Autorité de Santé est la bonne. "Les médecins sont, dans leur généralité, pour la vaccination. On sait que la vaccination a fait progresser la santé mondiale depuis le XXe siècle." Mais Olivier Ferrand exprime cependant un bémol pour le vaccin du laboratoire Pfizer, premier labo à avoir annoncé la mise au point du vaccin et dont les conditions de conservation du produit posent problème " Personne n'a de frigo à -70°. C'est assez compliqué". Le laboratoire Moderna, le 2e laboratoire qui semble le plus avancé dans le développement de son vaccin annonce lui des températures de conservation beaucoup plus classiques : entre 2 et 8° mais "avec des souches différentes" remarque Olivier Ferrand qui souligne des avancées "intéressantes" de Pasteur-Merck et Sanofi .

Vaccination ? Oui... avec un bon vaccin !

Même s'il recommande la vaccination, Olivier Ferrand, prône la prudence et préfère donc attendre des produits permettant des conservations à la maison pour éviter tout risque de rupture de la chaîne du froid. "J'ai toujours entendu dans mes études de ne pas confondre vitesse et précipitation. Là[...] il y a beaucoup de précipitations". Et de pointer le manque de recul sur le protocole avec l'ARN messager. Pour lui rien ne serait plus dangereux qu'un vaccin élaboré à la va-vite et qui occasionnerait de nombreux effets secondaires alors que, rappelle-t-il "la France est un pays critique à l'égard des vaccins".