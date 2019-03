Le reste à charge zéro des soins dentaires "un retour vers le futur" selon le syndicat des dentistes des Alpes-Maritimes

Par Fabien Fourel, France Bleu Azur

Les soins dentaires accessibles à tous ? A moins d'un mois de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention -le 1er avril prochain, on fait le point sur les nouveaux remboursements et le plafonnement d'honoraires, on vous dit tout sur ce qui change.