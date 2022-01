Le retour d'un patient psychiatrique dangereux inquiète les soignants de La Conception à Marseille

Le service psychiatrie de l'hôpital de La Conception, à Marseille, accueille un patient redouté, ce lundi. "Monsieur D", un homme de plus de 2 mètres, extrêmement violent. Le syndicat Force Ouvrière a déposé un préavis de grève, vendredi dernier.

"Monsieur D". Ce surnom fait trembler tous les soignants marseillais en psychiatrie. C'est celui d'un homme d'une cinquantaine d'années, 2,04 mètres, 140 kilos et une force extraordinaire, décuplée à chaque accès de colère. Il est hospitalisé à La Conception dans le 5e arrondissement de Marseille, à partir de ce lundi, pour une soixantaine de jours. Le patient arrive de l'unité pour les malades difficiles (UMD) de Montfavet, près d'Avignon, où le personnel est habitué aux malades hors-norme. Une commission a estimé qu'il était apte à quitter ce service.

Depuis une vingtaine d'année, "Monsieur D" est transféré d'hôpital en hôpital, car il mobilise beaucoup de personnel. La préfecture des Bouches-du-Rhône avait évalué qu'il fallait sept personnes à plein temps pour le prendre en charge. Après ses passages en UMD, il est accueilli dans les services psychiatriques plus classiques des hôpitaux de Marseille et d'Aix-en-Provence. Et souvent, ça se passe mal.

Des agressions répétées contre les soignants

Julien, un ancien infirmier en psychiatrie à La Conception, se rappelle que "Monsieur D" avait agressé deux de ses collègues : "Une avait eu des lombalgies pendant des années parce qu'il l'avait massacrée au niveau du dos. L'autre avait pris un coup de poing, elle avait morflé au niveau du visage. Ça les avait assez traumatisé."

De plus, l'homme malade a une très grande résistance aux médicaments. Un autre infirmier se souvient, lui, d'avoir attaché le patient violent sur un lit psychiatrique dans une chambre d'isolement. "Monsieur D" avait alors arraché les contentions - pourtant solides - sous le regard médusé des soignants. Une fois, deux infirmières avaient même sauté par la fenêtre pour échapper à sa colère. "C'est le diable", lâche un psychiatre marseillais qui a croisé sa route.

Il a retourné une voiture de police

Un danger pour le personnel, les autres patients, mais aussi pour les Marseillais, selon le syndicat Force Ouvrière. A l'instar des quatre patients évadés d'hôpitaux psychiatriques à Toulouse en une semaine, "Monsieur D" a déjà fugué. Il était alors à La Conception. "Il a retourné une voiture de police, il est rentré dans un bus et il a tout saccagé", raconte Jean-Michel Carayol, délégué syndical FO à l'AP-HM. Le syndicaliste pense que "Monsieur D" pourrait à nouveau s'échapper.

Quelle structure pour accueillir ce patient violent ?

"Chaque fois qu'il arrive quelque part, ça pose problème parce que nos structures ne son pas adaptées pour l'accueillir", estime le Jean-Michel Carayol. D'après lui, il faut plus de dix personnes pour maîtriser le géant. Selon nos informations, "Monsieur D" devrait être hospitalisé dans une unité avec cinq autres patients, contre une quinzaine habituellement. Dans ce service, plusieurs soignants sont arrêt maladie. Certains à cause de son arrivée, d'autres pour d'autres raisons, comme la crise du Covid.

FO a déposé un préavis de grève, vendredi dernier, pour entamer des négociations quant à l'accueil de "Monsieur D" à La Conception. Le syndicat espère une discussion avec la direction de l'AP-HM, ce lundi. Il souhaite que ce patient dangereux ne soit plus hospitalisé en simple service psychiatrique, mais qu'il séjourne en permanence dans une unité pour les malades difficiles.