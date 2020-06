Le retour des mariages à la Mairie de Caen

La Mairie de Caen a célébré son premier mariage depuis près de trois mois et le confinement. Jalil et Mathilde ont été les premiers à se dire oui ce vendredi 5 juin dans le respect des règles de distanciation.

Jalil et Mathilde ont été les premiers à se dire oui dans les murs de l'Abbaye aux Hommes à Caen depuis près de trois mois. Les futurs mariés avaient dû reporter une fois leur mariage à la mairie de Caen, initialement programmé en Avril, en raison du confinement.

"Ce report a rajouté un petit peu de stress quand même, reconnaît Jalil avec le sourire à la sortie de la cérémonie. Mais on a bien géré. On a rebondit tout de suite, la mairie nous a rassuré tout de suite pour nous rassurer par rapport à la date parce qu'on avait encore peur que ce soit annulé en cas de reconfinement."

Jalil et Mathilde sont le premier couple à se dire oui depuis la fin du confinement à la mairie de Caen © Radio France - Olivier Duc

Deux autres mariages ont suivi le mariage de Jalil et Mathilde dans le respect des règles sanitaires. Chaque signataire des registres utilise un stylo différent et le gel hydroalcoolique n'est jamais loin. Le nombre de participants aux cérémonies est également limité.

"Alors il ne faut pas être plus de 40 dans la salle, explique l'adjointe au maire de Caen Nathalie Bourhis, en charge de célébrer ces cérémonies. C'est un nombre qui correspond bien à l'espace dont nous disposons et qui permet d'être moins nombreux sur chaque banc et de respecter la distanciation physique qui est nécessaire.

Les personnes rentrent par l'entrée traditionnelle de la salle et ressortent derrière par le cloître ce qui permet de faire les séances photos et de gérer les flux. Cette Abbaye aux Hommes se prêtent très bien aux cérémonies de mariage compte tenu des contraintes que l'on a."