Le retour du masque obligatoire en centre-ville de Toulouse dès ce mercredi

C'est officiel, dès ce mercredi 5 janvier, il faudra remettre le masque dans la rue dans le centre-ville de Toulouse. Le périmètre habituel est appliqué, soit l'hyper-centre historique, grands boulevards et quais inclus.

Masque obligatoire en ville à Toulouse, au nord des allées Jules Guesde et au sud du boulevard d'Arcole.

La préfecture de Haute-Garonne l'indique ce mardi soir dans un communiqué. Le port du masque à nouveau obligatoire dans l’hyper-centre de Toulouse. Le taux d'incidence à Toulouse est de 1.380 cas pour 100.000 habitants, légèrement plus que le taux départemental, 1.300 cas.

Le centre-ville historique encore

Ainsi, par arrêté préfectoral, l’obligation du port du masque devient obligatoire à partir du mercredi 5 janvier sur la voie publique et les espaces publics à Toulouse, pour toute personne âgée de 11 ans et plus, tous les jours de 9h00 à 3h00 du matin. La préfecture a délimité le même périmètre que lors des derniers arrêtés. Il concerne en gros l'octogone, quais compris. Dans le détail, sont inclus :

boulevard d’Arcole

boulevard de Strasbourg

boulevard Lazare Carnot

allées Forain François Verdier

allées Jules Guesde

avenue Maurice Hauriou

quai de Tounis

quai de la Daurade

place de la Daurade

quai Lucien Lombard

quai Saint-Pierre

boulevard Armand Duportal

boulevard Lascrosses

La préfecture précise que l’obligation du port du masque ne concerne pas les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical, les enfants de moins de 11 onze, les personnes pratiquant une activité sportive de plein air.