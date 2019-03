Le risque d'allergie au pollen de cyprès est très élevé en Vaucluse

Vaucluse, France

C'est l'un des symboles de la Provence. Le cyprès, arbre vert, haut et fin, est partout, en ville comme à la campagne. Son aspect décoratif est très apprécié des urbanistes. Mais il y a un problème, le pollen de cet arbre est très allergisant. Il est même la première cause d'allergies respiratoires dans le sud de la France. Chaque année, la période critique se situe de janvier à avril. En 2019, la situation est particulièrement préoccupante. Rien que la deuxième semaine de mars, le réseau national de surveillance aérobiologique a compté 56 000 grains de pollen par mètre cube à Avignon soit 60 % de ce que l'organisme avait relevé sur l'ensemble de l'année 2018.

Le risque allergique lié aux pollens de cyprès est de 5 sur 5 en Vaucluse depuis fin février. - Capture d'écran Pollens.fr

Une météo très favorable

L'explication à ce phénomène est simple. L'hiver très doux en Vaucluse, ensoleillé et venté, a favorisé la concentration des graines de pollen de cyprès. Rosanna, une Avignonnaise qui n'avait jamais été allergique a découvert le nez qui coule, les yeux qui larmoient et les éternuements en série : "Un jour, je n'ai pas pu aller au travail car je n'en pouvais plus", explique-t-elle sur le chemin de la pharmacie.

Depuis plusieurs semaines, le risque d'allergie aux pollens de cyprès est à son maximum en Vaucluse #JournéeFrançaiseDelAllergiepic.twitter.com/ELweLQK24f — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) March 19, 2019

Les conseils d'une pharmacienne

Anne Paquereau, pharmacienne à Avignon, dispense régulièrement depuis plusieurs semaines ces mêmes conseils aux allergiques pour limiter l'exposition aux pollens : "Le soir, après une journée en extérieur, il faut enlever ses habits, prendre une douche et laver ses cheveux pour ne pas transporter les pollens dans le lit, éviter de faire sécher son linge en extérieur, éviter aussi d'aérer dans la journée ou de rouler en voiture la fenêtre ouverte".

à lire aussi Davantage de pollens et probablement plus d’allergies avec le réchauffement climatique

La pollution aggrave la situation

L'allergologue retraité Pierre Autran combat depuis plus de trente ans l'implantation massive des cyprès : "On a planté des cyprès à tort et à travers, comme des objets de décor", regrette le docteur. Il précise que les cyprès sont "encore plus dangereux dans les villes qu'à l'extérieur", du fait de la pollution. En effet, celle-ci fait "éclater les graines de pollen très facilement".