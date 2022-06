Le risque d'autisme de l'enfant accru par la prise de l'antiépileptique Topiramate chez la mère, alerte l'ANSM

Le Topiramate, un médicament utilisé pour traiter l'épilepsie ou la migraine, provoque davantage de troubles neuro-développementaux comme l'autisme chez les enfants qui y ont été exposés lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère : c'est la conclusion d'une étude publiée fin mai dans plusieurs pays scandinaves récemment, sur plusieurs millions de femmes.

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et des produits de santé alerte ce mercredi sur son usage en France. Elle demande aux médecins de ne pas prescrire ce médicament, vendu sous la marque Epitomax, aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse, car il peut aussi avoir un impact sur l'efficacité de la contraception, notamment la pilule. "Chez la femme enceinte (...), le Topiramate ne doit pas être utilisé dans l'épilepsie sauf en cas de nécessité absolue", écrit l'ANSM dans un communiqué.

Malformations physiques et troubles autistiques

Selon l'étude, s'il est pris durant la grossesse, le Topiramate multiplie par plus de deux et demi (2,77) le risque de troubles autistiques chez l'enfant, et par quasiment trois et demi (3,47) le risque de déficience intellectuelle. Cet anti épileptique était déjà connu pour multiplier par trois le risque de malformations majeures chez l'enfant, lorsqu'il est pris par la mère pendant sa grossesse, notamment des microcéphalies (diminution de la taille de la tête et du cerveau), des fentes des lèvres et du palais (bec de lièvre) ou un poids trop léger à la naissance.

L'ANSM invite néanmoins les patientes épileptiques à ne pas arrêter brutalement le Topiramate, car cela risquerait de provoquer plus de crises.