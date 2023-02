Le RN exclu du Tour de France des déserts médicaux : "du mépris pour les électeurs de Marine Le Pen"

La salle des Pléiades de Louverné était comble mercredi soir pour assister à la première étape du Tour de France des déserts médicaux. Une initiative du groupe transpartisan de députés lancé par le socialiste mayennais Guillaume Garot, suivi rapidement par son collègue du département Yannick Favennec (Horizons).

L'idée était de présenter leur proposition de loi, sur la régulation de l'installation, signée par plus de 200 parlementaires, de partis très différents, de LR à La France Insoumise. Le Rassemblement National, lui, n'a pas été invité à participer au débat.

Dans un communiqué, le groupe RN du conseil régional des Pays de la Loire exprime son indignation : "Guillaume Garot et Yannick Favennec montrent leur plus grand mépris pour les électeurs de Marine Le Pen", formulant plusieurs propositions pour lutter contre la désertification médicale et estimant que les députés du groupe transpartisan "sont complices de la dégradation vertigineuse de notre système de santé".