Un robot pour animer des ateliers de gym douce, jouer et provoquer l'échange avec certains patients entre autres. Mais il ne remplacera pas le personnel assure la présidente de la commission médicale de l'établissement.

La Tour-du-Pin, France

Il s'appelle Pepper (prononcez à l'anglaise), est de couleur blanche, a une tête tout mignonne que l'on caresse pour qu'il s'éteigne, deux bras articulés et il mesure 1 mètre 20. Ce robot développé à la base pour de l'information dans le milieu touristique ou commercial se fait désormais une place dans le milieu éducatif et de santé. A la fin de l'année, Pepper se déplacera au centre hospitalier de La Tour du Pin pour y faire de l'animation. Il a été présenté ce lundi 5 novembre au centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu, à l'occasion d'une journée autour des objets connectés à l'hôpital et dans le monde de la santé.

"Il ne remplacera pas les humains" rassure l'établissement

A La Tour-du-Pin, Pepper sera utilisé pour les patients en soins de suites, de longue durée, avec des troubles cognitifs ou en Ehpad, la maison de retraite. "Il ne remplacera pas les humains", précise d'entrée de jeu Muriel Cudel, pharmacienne et présidente de la CME, la commission médicale de l'hôpital. Et de poursuivre :" ce n'est pas le robot qui va apporter des verres d'eau dans les chambres (...) Ce n'est pas un fantasme de remplacement, mais un fantasme d'outil supplémentaire."

Ainsi, Pepper animera des ateliers de gym douce en montrant les gestes à effectuer, ce qui permettra au prof d'activités adaptées de se déplacer plus facilement dans la salle et de corriger les gestes des patients. L'équipe souhaite aussi avoir recours à Pepper pour jouer avec les patients aux cartes ou à des jeux de questions pour faire travailler leur mémoire ou bien encore leur lire le journal. Une compagnie également intéressante pour les personnes qui ont peu de visites.

Ce robot est également utilisé dans le milieu éducatif pour les enfants autistes ou ceux qui sont hospitalisés longtemps. Pepper s'assied à leur bureau en classe. Ainsi, l'enfant n'est pas oublié par ses petits camarades d'autant que via le robot il peut réagir en temps réel au cours. Autre possibilité qu'offre Pepper pour le milieu médical, si les services se dotent d'un tel paramètre, effectuer des tournées dans un service pour s'assurer qu'aucun patient n'ait été victime d'une chute. Mais, cette option n'est pas envisagée pour l'instant à La Tour-du-Pin. A chaque fois, c'est au personnel d'activer, de commander Pepper.

Ce robot coûte 20.000 euros avec le programme de base et 2 langues. Pepper peut parler dans 21 langues.