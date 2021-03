Le sac papier à fond plat ? C'est toute une histoire. Celle de son inventrice Margaret Knight

Le sac en papier qui remplace de plus en plus le plastique polluant et étouffant n'a pas toujours eu un fond plat. Bien pratique pourtant.

Avec ou sans anse, le sac en papier est l'allié de nos courses. Que ce soit pour les légumes ou nos petites courses du quotidien, il est indispensable et remplace haut la main les plastiques polluants. Avez-vous remarqué que ces sacs vendus parfois quelques centimes d'euros aux caisses de nos supermarchés ont un fond plat ? Oui ? Et bien cela n'a pas toujours été le cas.

Parce qu'un agent a été blessé par une machine industrielle, la jeune Margaret Knight élabore un dispositif qui permet d'arrêter automatiquement une machine si quelque chose est coincé à l'intérieur. Il est si efficace qu'il sera rapidement adopté par plusieurs usines de la ville. Plus tard, Margaret est embauchée dans une usine qui fabrique des sacs en papier. Mais... sans fond ! Un peu comme de grandes enveloppes. Pas très pratiques. Elle imagine donc une machine qui serait capable de rapidement plier et coller le papier pour former un fond solide… et plat.

Certainement pas jalousie ou parce qu'elle était une femme, un de ses collègues Charles Annan espionne son invention jusqu'à faire breveter la machine créée par Margaret Knight.

Auteure : Dolorès Anapeste

Mixage : Franck Peyon - France Bleu Loire Océan

Production : Atelier de création du Grand Ouest