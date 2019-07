Le safari-chasse d'un couple de gérants d'un magasin Super U indigne les internautes

Les photos privées d'un safari faites par le couple Alboud, qui est propriétaire entre autres du Super U de l'Arbresle dans le Rhône, provoque la colère des internautes. Sur ces photos, on voit le directeur du magasin et son épouse, fusil à la main, en train de poser à côté de dépouilles de lions d'hippopotames ou d'antilopes. Ces scènes ont provoqué l'indignation des internautes ; certains appelant même au boycott du magasin.

Une colère partagée par des personnalités comme l'animateur Julien Courbet.

L'association 30 millions d'Amis a aussi tapé du poing sur la table, rappelant au passage que Super U dit privilégier un système de valeur plus responsable.

Une nouvelle direction mise en place dans le Super U incriminé

Dès lundi, la Coopérative U de l'Arbresle a réagi via son compte Facebook et expliqué "se désolidariser fermement de ces pratiques qui vont à l'encontre des valeurs que nous défendons et de nos engagements."

Devant l'indignation suscitée par ce safari-chasse, Super U annonce ce mardi soir que "les dirigeants ont décidé de quitter immédiatement l'enseigne et leur magasin" et que "une nouvelle direction est en cours de mise en place".