Le salon Laval Virtual envisage des conférences à distance pour éviter une propagation du coronavirus

Des salons et des conférences, partout dans le monde, sont annulés ou reportés en raison de l'épidémie de coronavirus. Le salon Laval Virtual, en avril prochain, réfléchit à d'autres solutions pour éviter une annulation ou un report.

Ce sont des manifestations qui, potentiellement, sont des accélérateurs de la diffusion du coronavirus. Pour éviter la propagation de l'épidémie, partout dans le monde, des organisateurs ont donc décidé d'annuler ou de reporter les événements. De telles décisions ont évidemment des conséquences sur l'économie car ces salons permettent parfois aux visiteurs de signer des contrats ou de conclure des affaires.

En Mayenne, le salon de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée Laval Virtual attire chaque année des milliers de professionnels et de particuliers qui arrivent de toute l'Europe et aussi de l'Asie, notamment de Chine, épicentre de l'épidémie.

Pour l'instant, pas question d'annulation ou de report. Le directeur général du Laval Virtual, Laurent Chrétien, a une autre idée qu'il a confiée à nos confrères de l'Agence France Presse :"nous étudions la virtualisation de tout ou partie des conférences" avec l'assistance de casques de réalité virtuelle et la diffusion en ligne et en continu. Des conférences à distance qui évitent donc un déplacement en France.

Le salon Laval Virtual doit se dérouler du 22 au 26 avril.