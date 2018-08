Selon une enquête publiée par le Point, Orléans est le seul Samu de France, avec Verdun, à être capable de traiter 100% des appels, et ce en moins d'une minute. Une performance qui sera difficile à tenir à l'avenir, avertit la CFDT : les appels se multiplient et les effectifs restent les mêmes.

Orléans, France

Le Samu 45 est à l'honneur ! Selon une enquête publiée par le magazine "Le Point" et se basant sur des chiffres de 2016, seuls 2 Samu en France sont capables non seulement de traiter 100% des appels reçus, mais aussi de le faire en moins d'une minute : il s'agit d'Orléans et de Verdun, dans la Meuse. D'autant plus remarquable qu'en moyenne, seulement 84% des appels au 15 en France obtiennent effectivement une réponse.

Les équipes font un travail quotidien important"

Cette performance du SAMU 45 ne peut être que saluée par le directeur de l'hôpital d'Orléans, Olivier Boyer : "Je crois qu'il faut féliciter les équipes, qui font un travail quotidien important, qui nous vaut ce classement", réagit-il. Le contexte est pourtant compliqué : les appels au Samu 45 sont de plus en plus nombreux, en augmentation de 10% par an en moyenne depuis 2014 - et même + 12% en 2017 (soit au total 273 000 appels reçus l'an passé). "Cela nous oblige à nous réorganiser, à consacrer moins de temps à chaque appel, à être plus efficace, à bien trier, c'est cela aussi la plus-value du travail des équipes" souligne Olivier Boyer. Réaction à écouter ci-dessous :

"Répondre au 15, c'est une activité très difficile" - Olivier Boyer Copier

Si les appels au 15 sont de plus en plus fréquents à Orléans, c'est une conséquence de la désertification médicale que subit le Loiret. "On a beaucoup d'appels qui devraient relever de la permanence de soins ou de simples conseils médicaux, témoigne Christophe Dela, assistant de régulation médicale au Samu 45 et délégué CFDT. Faute de médecins, les patients n'ont plus la possibilité de consulter, donc leur seule ressource, c'est de nous appeler."

Si on continue à ce rythme, on ne fera pas mieux que les autres Samu"

Le problème, c'est qu'en face, les moyens restent les mêmes : le Samu 45 compte actuellement 18 assistants de régulation médicale (hors médecins) qui répondent aux appels, ce chiffre-là n'a pas évolué depuis plus de vingt ans... Du coup, avertit Christophe Dela, "si on continue à ce rythme-là, bien sûr, on fera comme les autres, on ne décrochera plus en moins d'une minute. Pour l'instant, on tient cette performance, mais c'est du bout des doigts, les discussions qu'on a régulièrement entre collègues, c'est de se dire qu'à un moment, on ne pourra plus." Témoignage à retrouver ici :

"On veut tenir ce défi de répondre en moins d'une minute, mais à un moment, on ne le pourra plus" - Christophe Dela Copier

Il arrive parfois déjà au 15 loirétain de décrocher, mais de mettre en attente s'il ne s'agit pas d'une urgence, l'attente pouvant alors se prolonger un certain temps... On estime d'ailleurs que moins de 10% des appels au Samu en France correspondent à une réelle urgence médicale.