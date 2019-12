Le SAMU 87 adopte l'appli Sauv Life pour mieux prendre en charge les arrêts cardiaques

Limoges, France

Le SAMU 87 vient de se doter de l'application "Sauv Life", développée depuis un an et demi en France. Ce système permet aux services de secours d'appeler à la rescousse n'importe quel habitant inscrit sur l'appli (même non secouriste) afin d'intervenir si quelqu'un, à proximité, fait un arrêt cardiaque.

Le principe est d'assurer un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours, ce qui permet de multiplier les chances de survie par 2, 3 ou 4 alors que le taux de survie moyen n'est que de 5 % en France.

Un enjeu crucial en Limousin

L'enjeu est essentiel car c'est l'une des premières causes de mortalité en France avec plus de 50 000 malaises cardiaques par an. Dans un zone rurale comme le Limousin, où les temps d'intervention des secours sont plus longs et peuvent atteindre 20 à 30 minutes, cet enjeu est d'autant plus crucial.

Depuis le lancement de l'appli Sauv Life en 2018, la moitié des SAMU l'ont adoptée et 300 000 personnes se sont inscrites en France. En moyenne, le dispositif permet de sauver 7 vies par mois.