"Le SAMU a besoin de soutien" : le ministre de la Santé au chevet du personnel au CHU de Toulouse

En Occitanie comme dans toute la France, les hôpitaux doivent composer avec la pénurie de personnel et une hausse importante des demandes de soins. Urgences saturées, parfois fermées, composer le 15 est devenu le geste primordial avant toute prise en charge. Le rythme des assistants de régulation médicale du centre d'appels des SAMU devient difficile à tenir. Tout comme à Toulouse, où la grève, initiée le 3 juillet dernier est toujours suivie.

ⓘ Publicité

Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention depuis le remaniement du gouvernement était donc en déplacement en Haute-Garonne, notamment au CHU de Toulouse, sur le site de Purpan. Pas d'annonce particulière, mais une écoute des revendications des professionnels.

"Je me demande si je vais encore continuer"

Au centre d'appels du SAMU de Toulouse, près de 2 000 appels sont recensés chaque jour. Avant d'être redirigé vers un médecin ou l'hôpital, composer le 15 est le premier geste à adopter désormais. Mais face au manque de personnel, à l'absence de médecins, dont certains sont en congé l'été, la charge est beaucoup plus lourde.

A cela s'ajoute, pour les assistants de régulation médicale, qui s'occupent de décrocher le téléphone, "un manque de reconnaissance", comme l'explique ce soignant, qui travaille ici depuis trois ans. Face au ministre, il tire la sonnette d'alarme : "Moi j'ai 23 ans, je me demande si je vais encore continuer là-dedans ou pas". Pour lui, "le système de santé est saturé. On n'a pas de réel statut de soignant, on n'a pas de grille indiciaire propre à notre métier".

Le ministre échange avec un soignant qui tire la sonnette d'alarme © Radio France - Hugo Deschamps

Il a donc fallu trouver des solutions pour faire face à la situation, explique Vincent Bounes, directeur du SAMU et vice-président de la région Occitanie en charge de la santé : "On a beaucoup compté sur des médecins retraités qui sont très accompagnants, et sur des jeunes médecins qui sont en cours de diplôme". Mais le directeur confirme que malgré la crise que traverse le secteur, tous les patients ont pu être pris en charge.

Mais il tempère : "Mais pas tous dans la manière dont ils le souhaitaient. Ce dont on a besoin, c'est de médecins qui se déplacent chez les patients, et c'est difficile à trouver. Ce que je déplore, c'est d'avoir des patients qui ont dû être transportés à l'hôpital par défaut, parce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution en ville" concède-t-il. Sur les 2 000 appels par jour reçus au centre, entre 40% et 50% d'entre eux pourraient être traités par la médecine de ville. Un chiffre qui s'explique aussi par le nombre de personnes n'ayant pas de généraliste.

Néanmoins, "Le SAMU a besoin de soutien" affirme Vincent Bounes : "Il faut donner des moyens au SAMU et au centre de régulation, c'est clair. Il nous faut plus d'ambulances, plus de médecins qui peuvent se déplacer. C'est un vrai chantier sociétal qui doit nous permettre de progresser".

La direction affirme que tous les patients qui ont composé le 15 ont pu être pris en charge. © Radio France - Hugo Deschamps

"On va travailler sur ce dossier dans les semaines à venir"

Lors de sa visite, Aurélien Rousseau n'a pas fait d'annonce particulière, mais le ministre de la santé se dit à l'écoute de ces revendications, dont il estime que certaines sont "légitimes". Pas de réponse concrète sur l'une des principales demandes des assistants de régulation médicale en grève, à savoir la création de 800 nouveaux postes pour venir les épauler.

loading

Le ministre précise malgré tout : "On va travailler sur ce dossier dans les semaines à venir". Chaque année, les SAMU enregistrent près de 30 millions d'appels. Selon la Cour des comptes, ce nombre a augmenté de 22% entre 2014 et 2021.

Aurélien Rousseau n'a pas oublié de rappeler les autres objectifs en matière de santé auxquels le pays devra faire face à l'approche de la rentrée : "Dans quelques semaines, on va commencer deux campagnes essentielles. L'une, qui permettra de délivrer un anticorps monoclonal, c'est-à-dire une thérapeutique qui permettra de faire baisser le nombre de bronchiolites chez les nourrissons". Sans oublier l'objectif de faire régresser les épidémies de grippes saisonnières, avec toujours un œil sur la Covid à l'automne prochain.