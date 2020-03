Le Samu de la Somme fait face à l'épidémie de Coronavirus

Le Samu de la Somme enregistre depuis une semaine et le début de l'épidémie de coronavirus en France une hausse de ses appels. Les équipes ont été renforcées et se préparent à un marathon !

Le Samu de la Somme est mobilisé pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Depuis plus d'une semaine, le 15 enregistre une hausse de ses appels. Les équipes ont été renforcées et sont préparées à affronter un nouvel afflux d'appel.

Nous sommes passés de 350 à plus de 800 appels par jour _Christophe Boyer. Chef du samu de la Somme

Sur une semaine, le nombre d'appel enregistré par le samu de la Somme a été multiplié par 2.5 explique Christophe Boyer. Le chef du Samu de la Somme et du pôle Urgences du CHU d'Amiens détaille : "de 350 appels en moyenne par jour, nous sommes passés à plus de 800 par jour".

Le centre de régulation du 15 divisé en deux cellules

Installé à proximité immédiate des urgences du CHU d'Amiens, le centre de régulation du 15 a été divisé en deux cellules. L'une est dédiée aux appels "traditionnels", la seconde uniquement réservée aux appels liés à l'épidémie de Coronavirus. Six agents et un médecin répondent aux interrogations médicales des samariens et les orientent si nécessaire et en cas de suspicion vers une consultation médicale.

Le centre de régulation du 15 a été divisé en 2 cellules pour gérer les urgences (a gauche) et les questions au Covid 19 © Radio France - Elodie Touchais

Le Samu de la Somme est aussi présent en renfort des services de l'Oise et de l'Aisne plus touchés par l'épidémie de coronavirus et qui sont débordés. Si besoin, une partie de leurs appels reçus peut être déroutée sur Amiens.

Des internes formés à répondre aux appels liés à l'épidémie

Pour ne pas épuiser les équipes, le Samu de la Somme se prépare aussi à tenir dans la durée. Une vingtaine d'étudiants hospitaliers et une dizaine d'internes de médecine générale ont déjà été formés à répondre et à gérer les appels liés à l'épidémie du coronavirus explique Christophe Boyer.

Ces formations assurées par Carole Amsallem se poursuivront la semaine prochaine. "Il faut que l'on puisse répondre aux besoins de la population si ça dure" dit-elle. "Il faut que l'on tienne" insiste l'urgentiste, responsable du simusanté.

Si le nombre d'appel explose, le samu de la Somme peut encore ouvrir une seconde cellule coronavirus au sein même de son centre de régulation. d'Amiens.