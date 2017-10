Le SAMU de Limoges se dote d'un nouvel hélicoptère

Le SAMU 87 vient de se doter d'un nouvel hélicoptère. Ce modèle EC 145 offrira plus de place que l'appareil actuel, permettant notamment d'embarquer un équipe ou des appareils médicaux plus complets. Le CHU de Limoges est le premier hôpital français à s'équiper d'un tel appareil.

Dans quelques jours, le SAMU 87 utilisera un tout nouvel hélicoptère pour ses interventions urgentes et éloignées. Il s'agit d'un EC 145, appareil plus grand et plus confortable que l'hélicoptère actuel (un EC 135), ce qui permettra d'embarquer une équipe médicale plus complète (avec deux urgentistes au lieu d'un, ou bien un interne auprès d'un titulaire) ou bien des équipements médicaux plus volumineux, comme une unité mobile d'assistance circulatoire (qui permet une circulation sanguine externe) pour des patients en défaillance cardiaque.

Nous pourrons embarquer une maman

Avec ce nouvel appareil, le docteur Dominique Cailloce, chef de service du SAMU 87, se réjouit également d'une autre possibilité : "dans le cadre du transport d'enfants, nous pourrons désormais embarquer l'un des deux parents, et moi j'y tiens énormément, car dans des situations parfois difficiles, la présence d'une maman est quand même quelque chose de réconfortant".

600 interventions par an en zone rurale

Le CHU de Limoges est le premier hôpital français à se doter d'un appareil de ce type. Cinq établissements de Nouvelle-Aquitaine se sont regroupés pour passer le marché de prestation auprès d'une société du sud-est de la France, ce qui leur permet de faire une économie globale de 2 millions d'€ par an. L'efficacité de cet appareil est essentielle pour un SAMU comme celui de Limoges qui intervient en zone rurale, avec un habitat souvent dispersé et sur des distances parfois longues. L'hélicoptère du SAMU 87 fait en moyenne 600 interventions par an.