Landes, France

En 2016, le Samu des Landes a enregistré 247. 130 appels. Dans 79, 1% des cas, un permanencier a décroché et en très grande majorité dans la minute qui suit (92%). Selon les chiffres que s'est procuré l'hebdomadaire Le Point, des chiffres transmis aux services du ministère de la Santé, un appel sur cinq n'est pas décroché. Mais, le Samu des Landes tient à relativiser ces chiffres.

Une machine, un commutateur, enregistre tous les appels entrants. Mais, il y a les erreurs : des gens se rendent comptent qu'ils sont en train d'appeler le Samu et raccrochent quand ils entendent le message d'attente avant d'avoir eu quelqu'un au bout du fil. Les pompiers, les ambulanciers privés, les maisons de retraite, les cabinets médicaux appellent eux aussi le Samu, et si le temps de réponse leur semble trop long ils peuvent raccrocher pour rappeler quelques minutes plus tard ou passer par un autre moyen de communication. Le commutateur repère aussi les numéros, il va indiquer si quelqu'un appelle plusieurs fois en quelques minutes et le faire remonter dans liste et alerter l'Assitant de Régulation Médicale.

Manque de moyens

Enfin, il faut bien se rendre compte qu'au centre de régulation du Samu des Landes à l'hôpital de Mont-de-Marsan, il y a quatre permanenciers pour décrocher, dont un s'occupe notamment de coordonner les véhicules de secours, un médecin régulateur et en ce moment, parce que c'est l'été, le renfort d'un second médecin sur l'après-midi jusqu'à la fin de soirée. En cette période estivale, le nombre d'appels peut aller de 700 à 900 en 24 heures.