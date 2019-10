Le SAMU du Cher a besoin de vous

Bourges, France

286.000 personnes sont déjà inscrites sur Sauv life en France. L'idée, c'est qu'elles portent secours aux victimes d'arrêt cardiaque en attendant l'arrivée du SMUR. En France, seuls 5 % de ces victimes survivent. A Las Végas, où des applications de ce type sont développées, on est à 74 % de taux de survie. C'est dire que l'on peut beaucoup progresser.

Le recours à Sauv Life est déclenché par le SAMU © Radio France - Michel Benoit

Lorsqu'un appel pour un arrêt cardiaque arrive au SAMU, l'agent régulateur déclenche l'application Sauv Life et le départ d'une équipe médicale : " Les sauveteurs inscrits sur l'application sont bien sûr géo-localisés détaille Caroline Cazes, responsable communication de Sauv life. Ceux qui sont à dix minutes du lieu de l'alerte vont recevoir automatiquement un sms et une alerte via l'application, leur demandant s'ils sont disponibles et s'ils peuvent se rendre auprès de la victime."

Le docteur Bénédicte Labbens, responsable du SMUR de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le médecin du Samu vous garde au téléphone pour vous guider afin d'accomplir les bons gestes : le massage cardiaque et la défibrillisation, grâce au défibrillateur public qu'un autre sauveteur citoyen sera allé chercher. Pas besoin par conséquent de maîtriser les gestes de premier secours pour vous inscrire sur Sauv Life.

Les sauveteurs citoyens de Sauv Life sont géo-localisés sur un écran du SAMU. © Radio France - Michel Benoit

Chaque minute gagnée sera autant de chance de survie supplémentaire. Dans un département rural comme le Cher, les délais d'intervention du SMUR sont évidemment relativement longs. Cette application est donc d'une aide précieuse insiste Bénédicte Labbens, médecin responsable du SMUR de Bourges : " Notre moyenne pour intervenir est de 12 minutes mais j'ai déjà vu plusieurs interventions à vingt-cinq, vingt-neuf minutes. Chaque bonne volonté sera donc la bienvenue pour être plus efficace. En 2018, le SMUR du Cher a traité 118 arrêts cardiaques. Le coeur a redémarré pour seulement sept personnes. " 523 personnes sont déjà inscrites sur Sauv Life dans le Cher, l'objectif est d'atteindre au moins les 2.000.