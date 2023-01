Le satellite JUICE, finalisé par Airbus à Toulouse, prêt à partir pour Jupiter

Mission Jupiter pour Airbus ! Le groupe toulousain, avec sa branche Defence & Space, est en train de finaliser l'assemblage du satellite JUICE, dans son site du parc technologique du Canal à Ramonville-Saint-Agne.

ⓘ Publicité

Cette mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) de l'Agence spatiale européenne doit explorer les environs de Jupiter. La sonde va tourner autour de Callisto, Europe, et Ganymède, les satellites naturels de la grande planète gazeuse. Le but : chercher trace de vie, aussi loin du soleil (750 millions de kilomètres).

Nicolas Altobelli, ingénieur à l'Agence Spatiale Européenne (ESA) explique : "ce qu'on va explorer pour la première fois, ce sont des habitats profonds, glacés, très loin du Soleil. On va au delà de la ligne de gel, là où l'eau liquide ne peut plus exister à la surface d'un corps. Et ce sont peut-être les habitats les plus répandus dans l'univers qu'on va explorer ! (...) Qui nous permettront de voir qu'on n'a pas besoin nécessairement d'organismes photosynthétiques (NDLR : la lumière du soleil) pour maintenir un écosystème".

Un "coffre-fort" en plomb pour protéger les outils des radiations

Après près de dix ans de travail sur les sites Airbus en Europe, dont 17 mois à Toulouse, terminer cette sonde est un aboutissement pour les techniciens qui ont oeuvré, comme Jérôme : "c'est long, c'est spécial, il y a beaucoup de difficultés, parce que c'est tout nouveau. Ce n'est pas une plateforme générique, donc tous les problèmes qu'on a connus, ce sont des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avant. Ce qui fait aussi la beauté ! C'est qu'on a un satellite unique".

Il faut dire que le défi technique est conséquent dans ce coin de l'espace, à cause des radiations. Cyril Cavel est chef de projet JUICE chez Airbus : "la sonde et ses équipements vont devoir survivre à un environnement très agressif autour de Jupiter. Et donc, pour les protéger de ça, on est venu blinder avec 150 kilos de plomb les équipements les plus sensibles, et en particulier les équipements électroniques. C'est la première fois qu'on utilise ce type de technique. Certains équipements subiront des dommages à cause des radiations, mais en fait, on freine ce processus et on permet à la sonde de réaliser l'ensemble de ses objectifs scientifiques.

Dix ans de travail, et de la fierté chez les Airbusiens

Pour Jérôme, qui a participé au projet, la mission est noble : "on sait que notre produit va faire partie de la science pour aller répondre à la question qu'on se pose tous : est-ce qu'il peut y avoir une forme de vie ailleurs que sur Terre ? On est tous fiers de participer à la réponse à cette question". Ce vendredi 20 janvier, une plaque a été apposée sur le satellite, avec les noms de tous ceux qui ont oeuvré sur le projet. Avec aussi une illustration des travaux de Galilée, l'astronome a avoir observé en premier les satellites de Jupiter en 1610.

JUICE quittera Toulouse début février pour rejoindre dans un avion cargo Antonov le pas de tir de Kourou (Guyane) Le lancement de JUICE est prévu en avril avec la fusée Ariane 5.