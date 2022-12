Le satellite SWOT, en partie conçu à Toulouse, va révolutionner l'étude des océans et des cours d'eau

C'est un satellite qui va révolutionner l'étude des océans, des lacs et des rivières. Il s'appelle SWOT (pour Surface Water and Ocean Topography), il sera lancé ce jeudi midi de la base Vandenberg en Californie. Et ce bijou de technologie a en partie été conçu à Toulouse : à Thalès Alenia Space, du côté de route de Seysses.

ⓘ Publicité

Le projet est né d'une collaboration entre le CNES, l'agence spatiale française et son pendant américain : la NASA. Un satellite franco-américain qui va permettre de scruter, depuis l'espace, les niveaux des mers, des océans et de cours d'eau pour mesurer l'état des stocks de façon inédite.

Un meilleur « balayage » de la surface de la terre

Le satellite SWOT proposera des images de meilleure qualité de ses prédécesseurs. Mais il permettra surtout de mieux couvrir le globe terrestre grâce à un nouvel instrument, l'altimètre Karin, en partie conçu à Toulouse : Laurent Phalippou est le responsable des instruments météo et océanographie à Thalès Alenia Space : « C'est la vraie nouveauté de cette mission : avec une seule passe du satellite, au lieu de couvrir 10 kilomètres d'océan, on va pouvoir en couvrir 120. La contrainte, avec un satellite, est de couvrir le plus de surface possible dans des délais les plus courts possible pour accéder aux informations de surveillance de la Terre le plus rapidement possible. Il y a des changements qui se passent dans l'océan et nous voulons être capables, avec un seul satellite, de voir rapidement toutes ces évolutions. Il y a des intérêts scientifiques pour la compréhension de l'océan et de l'atmosphère et des applications beaucoup plus pratiques pour tout ce qui est opérations en mer, navigation, structures offshore, pêches et toutes les activités liées à la mer, y compris les activités sous-marines. »

Le satellite SWOT sur le site de Thales Alenia Space de Cannes où il a été assemblé et réalisé - Thales Alenia Space/Imag[IN]

Des perspectives d’avancées pour la science

Avec ce nouveau système, le satellite SWOT sera capable de cartographier toutes les eaux de la terre en 21 jours : c’est du jamais vu. Ce qui permettra de mieux comprendre le cycle de l’eau et d’évaluer la manière dont il est perturbé par le réchauffement climatique. Laurent Rey est responsable de l'ingénierie des instruments météo et océanographie de Thalès Alenia Space : « Observer comment les rivières évoluent, comment les bassins se rétractent ou comment ils se développent peut nous donner des tendances sur ce qu’il va se passer plus tard sur toutes les zones de la Terre. Ce satellite va permettre de regarder comment les rivières et les stockages d'eau vont évoluer en fonction de la météo, en fonction aussi de l'exploitation humaine. Il y a une autre application qui concerne les inondations : le satellite ne détectera pas s'il va y avoir une innovation, mais essaiera de modéliser ce qu’il se passe lorsqu'il y a une inondation et comment le bassin va évoluer en fonction d'un surplus d'eau. Pour ça, il faut modéliser : aujourd’hui nous n’avons pas assez de données pour modéliser toutes les conditions possibles et imaginables. Les données pourront aussi fournir des indications pour l'agriculture, sur les zones où il risque, par exemple, de manquer d'eau. »

A Toulouse, une cinquantaine de salariés de Thalès Alenia Space ont travaillé sur le projet SWOT : des ingénieurs, des techniciens, des mécaniciens, des programmateurs. Un projet qui a mis plus de 10 ans à émerger. C'est donc avec un peu d'émotion que toute l'équipe toulousaine regardera le lancement ce jeudi, selon Laurent Phalippou : « Dans le secteur du spatial, nous avons des durées de développement qui sont toujours très longues. Je ne sais pas si nous pouvons parler de fierté, mais une chose est sûre nous sommes satisfaits d’avoir répondu à la demande de nos clients et sommes heureux de la confiance qu’ils nous ont accordée. »

Le satellite SWOT aura une durée de vie d'au moins trois ans. Une fois sa mission sera terminée, il se désintégrera par auto combustion et ne produira donc quasiment aucun déchet dans l'espace.

Le lancement aura lieu à 12h46 heure française. Un décollage que le public pourra vivre en direct depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. Ouverture des portes à partir de 11 heures.