La recherche grenobloise s'apprête à se poser sur Mars

Que va-t-il se passer dans les heures qui viennent ?

Pierre Beck (IPAG) : Un "astromobile" va être déposé sur Mars par l'agence spatiale américaine. Cette astromobile s'appelle Perseverance : il pèse à peu près une tonne, comme une petite voiture, et l'objectif c'est de faire ralentir cette petite voiture qui arrive à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde pour la poser en douceur sur la surface de Mars. La poser dans un grand cratère qui fait une cinquantaine de kilomètres de diamètre et qui s'appelle le cratère "G Zéro".

Le robot Perseverance © Maxppp - NASA

À quel niveau avez-vous participé ?

Je fais partie de ce que l'on appelle l'équipe scientifique qui est une très grosse équipe de 4 à 500 personnes*. Je n'ai pas construit le rover ; ça a été fait par des collègues américains et français. J'ai plutôt travaillé sur la façon de faire les mesures et sur les aspects de calibration.

Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas ?

Ce robot va mesurer la composition des roches, leur structure, les atomes présents, la façon dont ils sont organisés... tout cela pour remonter à l'histoire géologique d'un site d'atterrissage sur Mars. Cette mission vise à comprendre la géologie d'un petit bout de Mars, mais c'est aussi un rover qui a un objectif à plus long terme : il va avoir pour mission de sélectionner des échantillons qui pourront être ramenés sur Terre dans une dizaine d'années. On espère les ramener d'ici une dizaine d'années ; ce sera fait par d'autres missions à venir.

Peut-être que dans quelques années vous pourrez avoir sous la main des roches qui viennent de Mars...

C'est quelque chose dont on rêve. Je suis très intéressé par ces aspects-là depuis le début de ma carrière scientifique et effectivement on aimerait ramener sur terre une trentaine d'échantillons martien pour essayer de comprendre en laboratoire l'histoire de la planète Mars (les seuls échantillons dont on dispose actuellement proviennent de météorites, ndlr).

Le site d'atterrissage n'a pas été choisi par hasard...

C'est un cratère où il y a eu de l'eau. On le sait parce qu'on voit une structure géologique que l'on appelle "un delta" : ce sont des sédiments qui ont été étalés suite au passage de l'eau - une rivière très probablement. Cela a été l'un des critères phare pour la sélection de ce site d'atterrissage.

Il y a donc eu de l'eau à cet endroit. Est-ce qu'il y a eu de la vie ?

C'est un des objectifs de cette mission de répondre à cette question ! On ne le sait pas aujourd'hui mais il y a des instruments scientifiques qui ont été sélectionnés pour essayer de détecter ces traces du vivant.

C'est une sorte de Graal pour les chercheurs ?

C'est plus qu'un Graal pour un chercheur, c'est une question fondamentale ! On verra si le rover arrive à répondre à cette question ; en tout cas il a des moyens pour essayer de le faire.

(*) Deux autres scientifiques grenoblois participent à cette mission : Lydie Bonal (IPAG) et Éric Lewin (ISTerre)

Suivre l'atterrissage en direct ce jeudi soir à partir de 19h45 (heure française) :

Sur la chaîne Youtube du CNES

Sur la page Facebook du CNRS