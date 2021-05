"Le savon dès que je touche quelque chose" : comment le Covid a modifié l'hygiène des mains des Tourangeaux

"Lave-toi les mains avant de te mettre à table !" On se souvient tous de cette phrase prononcée au moins une bonne centaine de fois par nos parents. On l'applique aussi à nos propres enfants et avec le Covid-19 qui est entré dans nos vies l'an dernier, on est clairement passé à un niveau supérieur. À l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains, ce mercredi 5 mai, des Tourangeaux nous racontent ce qui a réellement changé, en un an.

"Pour moi, c'est devenu un réflexe. Je mets du savon dès que je touche quelque chose, explique Christiane. Avant, je ne le faisais pas systématiquement. J'avais des amies infirmières, très précautionneuses, qui se nettoyaient les mains tout le temps. Je me disais que c'était trop. Mais j'ai changé d'avis !"

Avant, je me lavais les mains uniquement quand j'avais l'impression qu'elles étaient sales.

Hors de la maison, on n'y échappe pas non plus. Que l'on rentre dans n'importe quel bâtiment, il faut mettre du gel hydroalcoolique. "J'en mets 15-20 par jour, affirme Damien. Regardez l'état de mes mains ! Elles sont toutes déshydratées à force. Avant, je me lavais les mains uniquement quand j'avais l'impression qu'elles étaient sales".

La prise de conscience est réelle. Jeanne tombe d'ordinaire malade chaque hiver. Mais pas celui-ci. "En plus de se sentir plus propre, ça nous protège de plein de choses. Je ne me rendais pas autant compte qu'en touchant les barres du tram, les poignets de porte, je pouvais ramener des germes à la maison."

Entre rien et trop, un juste milieu à trouver

Cette année, comme par magie, le réseau Sentinelles recense trois fois moins de gastro-entérites en Indre-et-Loire. Une réalité que confirme Paul Phu, docteur chez SOS Médecins à Tours. "Les gens sont comme Saint-Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et on avait beau leur dire qu'un microbe, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ils ne nous écoutaient pas tellement. Mais là, depuis l'arrivée du Covid-19, on croit un peu plus à l'existence de choses invisibles, donc il y a moins de contagions."

S'il s'en lave les mains, Paul Phu craint, une fois l'épidémie de Covid derrière nous, que les mauvaises habitudes reprennent le dessus. Et il appelle aussi à ne pas tomber dans l'excès, des deux côtés. "Il y a un juste milieu à trouver entre ceux qui lavent leurs mains une fois dans la journée et ceux qui les lavent toutes les 5 minutes. Moi, je vois des gens qui rentrent dans mon cabinet et qui prennent mon gel hydroalcoolique, avant, pendant et après la consultation, alors que je ne les ai pas examinés, qu'ils sont juste là pour accompagner quelqu'un. Après, quand vous mettez trop de gel, vous détériorez la flore de la main et vous risquez de faire de l'eczéma".