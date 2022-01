Le scanner le plus performant du Vaucluse installé à la Clinique Rhône Durance

Les travaux d’installation de ce scanner viennent de se terminer. De marque General Electric il est l'un des plus rapides et performants du marché. Il s’agit seulement du neuvième de ce type présent en France. Équipé d’un détecteur de 80mm ( le double des scanners standards), il permet d’obtenir des images homogènes de très haute qualité grâce à la haute définition. deux fois et demi plus rapide. De plus silencieux les images restituées arrivent en un temps record. "La rapidité d’acquisition des images diminue la durée d’examen, précise Carole Fréchard, la directrice de l’Imagerie Avignon Vaucluse. La réalisation devient alors plus facile pour tous les patients, notamment les enfants et les personnes âgées."

Scanner et I.R.M. les deux technologies pour obtenir des vues en 2D et 3D du corps humain

Le scanner est aujourd’hui avec l’I.R.M. (Imagerie par Résonance Magnétique) le moyen le plus évolué en terme d’imagerie médicale : "Ce matériel haut de gamme, souligne Carole Fréchard, améliore considérablement la précision des diagnostics. Aussi bien pour les examens standards que les examens nécessitant une très haute précision, comme les examens cardiologiques, urologiques ou encore en ORL.”

L’équipe de manipulateurs radio s’étoffe avec l’arrivée de ce nouveau scanner

L’Imagerie Avignon Vaucluse recrute dés lors des manipulateurs et manipulatrices radio pour travailler sur ces équipements de pointe mais aussi découvrir de nombreuses spécialités telles que la radiologie conventionnelle, le scanner généraliste & cardiaque ou encore la radiologie interventionnelle.

L'Imagerie Avignon Vaucluse est un réseau de proximité du groupe Elsan composé de cinq centres d'imagerie (Scanner Rhône Durance, Scanner Imagerie Avignon Vaucluse situé à la Polyclinique Urbain V, l’IRM et le scanner Avignon Nord à la Clinique Fontvert et IRM 84, en face de la Clinique Rhône Durance) .