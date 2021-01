Le "screening" pour lutter contre le variant anglais du Covid-19 dans les Hauts-de-France

Alors que deux cas Covid-19 de souche anglaise ont été enregistrés à Lille, l'utilisation de la technique du screening permet de gagner un temps précieux dans l'analyse des tests positifs au Covid et donc dans la lutte contre l'épidémie.

Ça n'était pas son but initial mais la grande campagne de dépistage du Covid-19 qui a commencé ce lundi à Roubaix va également permettre de traquer la présence - ou non - du variant anglais dans la ville de 98.000 habitants. Cela intervient en effet après la découverte de deux cas positifs à ce variant, considéré plus contagieux, à Lille.

Il a été décidé que tous les résultats positifs qui seront enregistrés dans le cadre de cette campagne feront l'objet de deux analyses: d'abord le screening puis le séquençage génétique pour identifier la présence du variant anglais.

Une réponse plus rapide

Le problème du séquençage, c'est-à-dire l'analyse génétique des tests, est qu'il prend plusieurs jours, ce qui fait perdre un temps précieux dans la lutte contre l'épidémie. La technique du screening permet elle de gagner du temps puisque les résultats sont connus dans la journée, ce qui permet de prendre des mesures pour rapidement pour freiner l'épidémie.

Elle permet de suspecter la présence du variant anglais rapidement. Puis les tests sont ensuite envoyés au CEA d'Evry (pour les tests réalisés dans les Hauts-de-France) pour un séquençage génétique, et donc une confirmation scientifique de la présence du variant. Pour le moment, trois hôpitaux des Hauts-de-France sont en capacité d'utiliser cette technologie: le CHU de Lille, ainsi que les hôpitaux de Dunkerque et d'Amiens.

L'Agence Régionale de Santé a utilisé cette technique du screening après la hausse du nombre de cas de Covid sur la Côte d'Opale pour vérifier qu'il ne s'agissait pas du variant anglais © Radio France - Odile Senellart

Benoît Vallet, le directeur de l'Agence Régionale de Santé, a par exemple indiqué que c'est cette technique qui a été utilisée après une hausse du nombre de cas positifs au Covid-19 sur la côte d'Opale, ce qui a fait craindre la présence du variant anglais. Des tests positifs réalisés sur le littoral ont ainsi été envoyés au CHU de Lille pour passer ce fameux test du screening. Ils se sont tous révélés négatifs, ce qui laisse donc à penser que le variant anglais n'est pas présent sur la côte.