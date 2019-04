Le Secours Populaire de la Marne alerte sur les dangers des produits ménagers

Marne, France

Les produits industriels peuvent être très toxiques, notamment pour les enfants. A Reims, le Secours Populaire, qui aide environ 600 familles, a mis en place une animation pendant quelques journées, pour expliquer pourquoi et comment remplacer les produits les plus nocifs.

D’abord, il faut être particulièrement vigilants sur certains d’entre eux., et faire attention aux symboles indiqués sur les emballages.

Irritant et nocif © Radio France - Secours populaire

« Ce sont souvent les produits les plus actifs qui sont les plus nocifs, ceux qui vous permettent de nettoyer quelque chose sans effort et en quelques secondes », explique le docteur Alexis Valensi, référent santé au Secours Populaire de la Marne. « Ces produits sont très irritants et cancérigènes. Ils peuvent provoquer de l’asthme ou des allergies. » Attention aussi aux produits qu’on fait chauffer, comme les bougies parfumées, ou les diffuseurs branchés sur prises électriques. « Tous les produits qui luttent contre les mauvaises odeurs sont extrêmes nocifs » explique aussi Alexis Valensi. Et puis, il faut aussi penser à l'environnement. Ces produits sont évidement extremement polluants.

Dangereux pour l'environnement © Radio France - Secours populaire

Recettes de grandes mères

mLes solutions, il faut aller les chercher dans le passé, en tous cas à une époque où les industriels de la chimie ne s’étaient pas encore (trop) intéressés à ce marché des produits ménagers : savon noir, vinaigre blanc alimentaire, ou encore bicarbonate de soude permettent d’assurer l’essentiel de ce qui est nécessaire à la maison. Du coup, le Secours Populaire propose quelques recettes simples avec, quand même, une recommandation : utiliser des bidons ne pouvant pas être confondus avec des boissons, notamment par les enfants.