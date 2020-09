Le secrétaire d'Etat chargé du numérique était dans la Loire à la veille de mobilisations anti 5G à Lyon

Le Secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique était du côté de la Loire ce vendredi 19 septembre. Cédric O est en effet venu vanter la fibre dans le département véritable pionnier dans le développement du très haut débit. Et il en a profité pour assurer des efforts du gouvernement pour accélérer l'implantation de la fibre dans le département de la Loire comme en France car c'est un vecteur selon lui, avec la 5G également prochainement, qui permet de casser "la fracture numérique".

"C'était important pour moi de venir dans la Loire parce que c'est le premier département en terme de déploiement de la fibre, on est même à 100% fibre dans la zone d'initiative publique, c'est-à-dire hors agglomération de Saint-Etienne et Roanne. Nous on veut vraiment accélérer extrêmement fortement sur la question de la fracture numérique et sur la question de la couverture du territoire. Et on veut aussi avancer sur la 5G. La priorité c'est le numérique du quotidien, c'est d'apporter de la bonne connexion parce que quand on n'a pas la bonne connexion aujourd'hui, c'est un peu l'enfer ! Aujourd'hui, on a besoin de l'eau, de l'électricité, du téléphone mais on a aussi besoin d'une connexion internet !"

Un déplacement dans des zones rurales du département comme à Saint-Genest-Malifaux où de nombreux habitants demandent à avoir un accès internet qui fonctionne vite et bien. C'est le cas de Bruno Lardon qui avait déjà fait le choix de passer de l'ADSL à la fibre chez lui... Il a fait la même chose pour son commerce, une cave à fin, et la différence a été immédiate pour ses affaires.

"Nous, on voit vraiment la différence avec la fibre sur les paiements carte, les authentifications sont instantanées. On utilise énormément de lignes, les alarmes... tout va beaucoup plus vite ! C'est incroyable : nous sommes dans un lieu très isolé où il n'y avait aucun réseau, avec un débit insignifiant et on est passé du 19ème au 21ème siècle !"

Et il est loin d'être le seul raccordé à la fibre dans cette commune rurale de la Loire. Le répartiteur de connexions a été installé ici fin janvier... et il y a déjà 319 abonnés ! Une demande qui explose ici comme dans tout le département qui termine cette année 2020 entièrement fibrée, véritable fierté pour Bernard Soutrenon, vice-président du Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire.

"C'est le premier département à boucler l'objectif fibre en zones rurales, les zones de montagne nous envie et en particulier l'Ardèche, la Haute-Loire et dans une certaine mesure le Puy-de-dôme et l'Allier puisque eux ont démarré mais beaucoup plus modestement. Aujourd'hui, on passe carrément chez l'usager de 512 ko de disponibilités à 100mo ce qui est énorme en termes de fonctionnement".

Et l'objectif ne s'arrête pas là : la Loire espère s'approcher de la barre des 200 000 prises installées d'ici la fin de l'année... et compter sur 50% d'abonnés dans les mois à venir.

Le secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique a aussi exprimé le souhait d'accélérer l'arrivée de la 5G en France. Or, une journée de mobilisation est organisée ce samedi 19 septembre à Lyon des opposants à la 5G avec pour slogan "stop à la 5G et au tout numérique".

Un véritable temps fort puisque c'est une première en France et les organisateurs espèrent bien sensibiliser aux risques que va faire encourir selon eux la 5G. Parmi les inquiétudes, Denis Nicolier qui est un des animateurs stéphanois du collectif "stop Linky 5G Loire" dénonce en particulier le manque d'études d'impact environnemental de cette nouvelle technologie.

Et parmi les angoisses les plus fortes liées à la 5G selon l'opposant, il y a selon lui les risques sur la santé humaine que pourraient avoir la multiplication des antennes avec la 5G qui augmentera automatiquement le niveau d'exposition aux ondes.

"Le gouvernement promeut cette 5G sans même avoir fait les études nécessaires pour savoir quelles seront les retombées négatives pour la santé des gens. Des études ont déjà montré que l'ADN était abîmée par l'emploi de ces ondes électromagnétiques à haute dose ! Et les cancers sont un phénomène potentiellement avéré d'ailleurs nous on manifeste devant le CIRC, le Centre International de Recherche contre le Cancer, qui a classé les ondes électromagnétiques en 2011 comme cancérogènes probables."