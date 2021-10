Le Ségur de la Santé en Franche-Comté : la plus grosse enveloppe pour le CHRU de Besançon

En déplacement à l'hôpital Jean Minjoz de Besançon (Doubs), mercredi 20 octobre, la ministre déléguée en charge de l'Autonomie auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé une enveloppe de plus de 75 millions d'euros, attribuée à l'établissement par le Ségur de la Santé.

Plus de 830 millions d'euros pour la Bourgogne-Franche-Comté

Le CHUR va recevoir la plus grosse dotation de Franche-Comté, mais des fonds iront aussi à plus de 54 établissements publics de santé, dont six établissements de santé mentale, mais aussi 13 établissements privés à but non-lucratif et six établissements privés à but lucratif. Au total, plus de 830 millions d'euros d'investissement pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux seront distribués en Bourgogne-Franche-Comté.

Les dotations en Franche-Comté :

Dans le Jura : 30,3 millions d'euros pour le centre hospitalier Jura Sud, près d'un million d'euros pour la clinique Val Jura et deux millions pour l'Ehpad de Champagnol. Mais aussi des fonds pour : l'Ehpad Saint Joseph et le CH Louis Pasteur à Dole, le CHU Léon Bérard de Morez, celui de Saint Claude notamment.

Dans le Doubs : le centre hospitalier de Morteau, la clinique Saint-Vincent, le centre de rééducation fonctionnelle Les Salins de Bregille, le centre de soins des Tilleroyes à Besançon, le centre hospitalier de Morteau et 1.500 euros pour une création d'Ehpad de 88 places à Valdahon .

En Haute-Saône : 31,5 millions d'euros et 3 millions d'euros pour l'Ehpad de Neurey-lès-la-Demie, des fonds pour l'Ehpad Cournot-Changey de Gray, mais aussi pour le groupe hospitalier de la Haute-Saône, implanté à Gray, Vesoul, Lure et Luxeuil.