Le sénateur de Haute Savoie Loïc Hervé obtient gain de cause : le projet lié à la vaccination est repoussé

Sera-t'on obligés d'être vaccinés pour se déplacer ou accéder à certains lieux ? C'est la question au coeur du projet de loi, arrivé lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Il devait être examiné début janvier par les parlementaires, mais ce mardi soir après une journée de mobilisation des opposants , l'examen est repoussé à la fin de l'état d'urgence sanitaire ! Pas avant avril donc.

"C'est une victoire" pour le sénateur UDI de Haute-Savoie Loïc Hervé qui a pourfendu toute la journée sur tous les médias un projet "liberticide". "La mobilisation de tous a payé. C'est un enterrement qui ne dit pas son nom. Le gouvernement ne veut pas perdre la face. Sous la pression, il s'est peut-être rendu compte que ce projet allait à l'encontre des libertés individuelles fondamentales."

C'est Christophe Castaner, le président du groupe en Marche à l'Assemblée Nationale qui a annoncé dans un tweet ce report "pour éviter toute confusion"

Ce projet prévoyait que le Premier Ministre en période de crise sanitaire pourrait imposer des contrôles qui conditionnent certains déplacements et l'accès à certains lieux au dépistage du Covid ou à la vaccination.

Pour Loïc Hervé, "l'exécutif doit réfléchir avant de lancer ce genre de débats qui sèment la confusion dans la population. J'ai interpellé Emmanuel Macron." D'après l'ancien maire de Marnaz, "si jamais ce projet revient en débat, vers avril, la vaccination aura fait son chemin naturellement et la question de ces contrôles et de ces menaces ne seront absolument plus d'actualité."